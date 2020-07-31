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Экс-фигурант «московского дела» добился компенсации в 250 тысяч рублей

15:02 31.07.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Бывшему фигуранту «московского дела» Сергею Фомину возместят 250 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное преследование. Об этом рассказал глава правозащитный группы «Агора» Павел Чиков.

«Сегодня Тверской районный суд Москвы присудил экс-фигуранту “московского дела” Сергею Фомину 250 000 рублей за незаконное уголовное преследование. <...> Таким образом, суд частично удовлетворил исковое заявление», — написал он в своем Telegram.

По его словам, Фомин сперва требовал, чтобы ему выплатили 793 тысячи рублей. Такую сумму он рассчитывал получить за содержание в СИЗО, бездействие следователей и обыски в ночное время. Кроме того, он жаловался на создание негативного образа на федеральных телеканалах.

Известно, что в 2019 году Сергей Фомин был волонтером в предвыборном штабе Любови Соболь, кандидата в депутаты МГД. Активиста объявили в розыск после митинга 27 июля. Официальная причина — участие в массовых беспорядках. Фомин сам пришел в отдел полиции, после чего его поместили сначала под стражу, а затем перевели под домашний арест. Обвинения с Фомина сняли лишь в декабре прошлого года.

Московские акции протеста стали реакцией граждан на недопущение независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Протесты сопровождались административными арестами незарегистрированных кандидатов и участников акций. В результате появилось так называемое «московское дело».

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 18:51
Гость: IgS

довыступается.
31.07.2020, 16:56
Гость: Суд это признал?

Тогда, что с теми, кто его незаконно преследовал. Премия, повышение, увольнение или ….
31.07.2020, 16:09
Гость: в876в

молодец, так и надо.
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