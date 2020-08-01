В Хабаровске четвертую субботу подряд прошел митинг в поддержку Фургала

10:31

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд организовали акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась, несмотря на сильный дождь.

Сначала протестующие собрались у здания правительства на площади Ленина, откуда начали шествие по центральным улицам города. Участники скандируют лозунги «Я, мы, Сергей Фургал!», «Фургал — наш выбор!», «Честный суд в Хабаровске!», «Пока мы едины — мы непобедимы!» и «Свободу!». Через час участники акции вновь собрались у здания краевого правительства, пишет местное издание dvhab.ru .

В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, сообщает "Интерфакс" со сылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.

Администрация напомнила, что в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.