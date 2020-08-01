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В Хабаровске четвертую субботу подряд прошел митинг в поддержку Фургала

10:31 1.08.2020
Фото с сайта dvhab.ru

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд организовали акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась, несмотря на сильный дождь.

Сначала протестующие собрались у здания правительства на площади Ленина, откуда начали шествие по центральным улицам города. Участники скандируют лозунги «Я, мы, Сергей Фургал!», «Фургал — наш выбор!», «Честный суд в Хабаровске!», «Пока мы едины — мы непобедимы!» и «Свободу!». Через час участники акции вновь собрались у здания краевого правительства, пишет местное издание dvhab.ru .

В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, сообщает "Интерфакс" со сылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.

Администрация напомнила, что в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Акции протеста и демонстрации в России, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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01.08.2020, 12:53
Гость: кадет - все вместе встаем с колен

Хабаровск показал всю гнилостную сущность сегодняшней Правящей верхушки либерал-космополитов. Власть своим хамством, своей жадностью, своим цинизмом, своим лицемерием показала свое истинное лицо и отношение к стране и к народу. Люди ни единого голоса за партию власти ЕдРосов.
01.08.2020, 12:42
Гость: Беня

Молодец. Узнаю наших по почерку. Здорово у вас получается запутывать этих русских.
01.08.2020, 12:42
Гость: Спасибо,

Хабаровск, напомнил россиянам о человеческом достоинстве. Пока есть Хабаровски, у России остается надежда.
Все комментарии (13)
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