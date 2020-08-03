Сергей Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов

17:32

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, пишет ТАСС со ссылкой на заявление самого Кожемякина.

По его словам Фургал отказался от услуг правозащитника в письменной форме. "В заявлении причины этого поступка не указаны", - добавил адвокат, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Будучи адвокатом Сергея Фургала, Кожемякин активно общался со СМИ, комментируя дело своего подзащитного.

Как отмечает РИА Новости, в суде интересы Фургала представляют еще два адвоката.

Ранее родственники экс-губернатора через социальные сети объявили сбор денег для оплаты услуг адвокатов, так как все их счета арестованы.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Вину он не признает. 20 июля Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.