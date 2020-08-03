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Сергей Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов

17:32 3.08.2020
Сергей Фургал
Скриншот с YouTube

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, пишет ТАСС со ссылкой на заявление самого Кожемякина.

По его словам Фургал отказался от услуг правозащитника в письменной форме. "В заявлении причины этого поступка не указаны", - добавил адвокат, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Будучи адвокатом Сергея Фургала, Кожемякин активно общался со СМИ, комментируя дело своего подзащитного. 

Как отмечает РИА Новости, в суде интересы Фургала представляют еще два адвоката.

Ранее родственники экс-губернатора через социальные сети объявили сбор денег для оплаты услуг адвокатов, так как все их счета арестованы. 

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Вину он не признает. 20 июля Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Темы: Хабаровский край, Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 19:57
Гость: Адвокаты ему не понадобятся,

приговор назначат в кремле.
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