Операция «Преемник Путина»: Транзит власти направят по «узбекскому сценарию» с участием «семьи»

Нашим политическим элитам сделали «последнее китайское предупреждение»

На все вопросы о возможном преемнике Владимира Путина и сам гарант Конституции, и его ближайшее окружение отделываются туманными фразами.

Так, например, в прошлом году президент говорил, что этот вопрос он неустанно обдумывает аж с 2000 года, однако окончательный выбор должны сделать все-таки избиратели. В июне нынешнего года Владимир Путин заявил, что сейчас не время заниматься поисками преемника, нужно работать, не покладая рук.

Тем временем Джон Теффт, в 2014—2017 годах занимавший должность посла США в России, а ныне являющийся научным сотрудником корпорации RAND, выпустил доклад, в котором описал процесс выбора преемника российского президента.

Так, он полагает, что при подборе кандидатуры Владимир Путин будет руководствоваться экономической ситуацией, а также мнением общества и органов государственной безопасности. Кроме того, немаловажную роль в этом процессе сыграет и внутриклановая политическая борьба российских элит.

Каким бы ни был выбор Путина, особо подчеркнул Джон Теффт, американские власти должны быть готовы к нему, поскольку это очень важный вопрос для США. Во-первых, напомнил он, российский президент является главнокомандующим вооруженными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США с помощью ядерного оружия. Во-вторых, от личных убеждений нового президента зависит вопрос сохранения или отмены курса России на внешнеполитической арене, хотя последнее, по мнению американского эксперта, и маловероятно.

Как оценивают политические эксперты верность данных тезисов?

— Джон Теффт — опытный дипломат и аналитик, так что его мнение заслуживает внимания, — заявил политолог Алексей Макаркин. — Однако я бы добавил к перечисленным им нюансам выбора преемника Владимира Путина еще два, на мой взгляд, ключевых аспекта. Первый — это высокий уровень личного доверия к выбранной кандидатуре, очень важный момент, имевший место, напомню, в 2007 году.

Тогда выбор президента пал на Дмитрия Медведева, который впоследствии отказался от возможности пойти на второй срок, получив взамен сначала должность премьер-министра на долгие годы, а сейчас — место зампреда Совета безопасности. Никаких серьезных проблем та рокировка Владимиру Путину не принесла, за исключением разве что некоторых разногласий, скажем, по некоторым вопросам внешней политики, что привело, в частности, к гибели Муамара Каддафи, и ряда некоторых других расхождений. В этом контексте я допускаю, что на этот раз выбор преемника вполне можно рассматривать в качестве некоего альтернативного сценария.

— В чем заключается, по вашему мнению, второй ключевой аспект?

— Это, так сказать, свобода маневра. Принятые в этом году поправки в Конституцию РФ дают Владимиру Путину возможность решать вопрос о своем преемнике абсолютно в любой момент. Если по ранее существовавшим реалиям президент должен бы был это сделать до 2024 года, и тогда со всеми вытекающими последствиями он все больше воспринимался бы как «уходящий» президент.

Сейчас же он, как говорится, никому ничего не должен, поскольку есть возможность еще дважды баллотироваться на должность президента. Так что он может спокойно дать понять о преемнике как в 2023 году, по аналогии с 2007, так и позже. Эта информация теперь может появиться в любой, самый неожиданный, момент.

Однако, подчеркнул секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов, в своем докладе Джон Теффт дал возможный расклад по выбору преемника российского президента с точки зрения рационального поведения той или иной политической фигуры в США, но вся загвоздка в том, что в нынешней России политического процесса как такового нет.

— В России есть только операции спецслужб по решению тех или иных политических задач, — подчеркнул он. — Так что чем конкретно будет руководствоваться Владимир Путин в этом вопросе — предугадать практически невозможно, сыграть решающую роль здесь могут совершенно иррациональные соображения.

И это хорошо видно на примере запущенного 15 января нынешнего года «конституционного ремонта» — абсолютно на ровном месте в стране был создан политический кризис, хотя на первый взгляд все вроде бы логически обосновывалось. Началось все с неожиданного президентского послания, затем последовала внезапная отставка премьер-министра, потом запустили процесс принятия поправок к поправкам, в дело вмешался «черный лебедь» коронавируса, и пошло-поехало.

— Джон Теффт отметил, что на кого бы ни пал в конечном итоге выбор Владимира Путина, это играет огромную роль для Соединенных Штатов. Можно ли предположить, что американские политики и спецслужбы сделают все, чтобы замешать в борьбу за президентское кресло в России, так сказать, «своего человека»?

— Они занимаются этим постоянно. Мы же видим, что Владимир Путин так до сих пор и не решил поставленную им же самим задачу по национализации российских политических элит. Мы видим, как «ельцинская семья» и связанные с ней кланы дергаются на крючке международных санкций.

Я думаю, что ключевой сценарий в данной ситуации — относительная «вечность» Владимира Путина на посту президента, учитывая, что его «семья» также вписана в различные элитные расклады и имеет свой доступ к ресурсному пирогу. Но, учитывая, что «казахстанский» вариант транзита власти не прошел, допускаю, что, скорее всего, в России может реализоваться «узбекистанский» его вариант — лидер отошел, а дальше контроль над ситуацией поделили между собой три клана, не особо учитывая интересы «семьи» бывшего президента. Впрочем, эта экстраполяция довольно условна, потому что политические прогнозы во многом интуитивны.

Вот и на этот раз, развил тему руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, американцы закатили в нашу внутриполитическую игру очередной «пробный шар».

— Отнюдь не просто так небезызвестный Олег Дерипаска вдруг резко взялся критиковать власть, что, собственно, крупным российским бизнесменам и олигархам не свойственно, — отметил он. — Думаю, его просто взяли за все «болевые точки», приплющили, как в свое время Ходорковского, и ему больше некуда было деваться, кроме как податься в «большую политику». Кто там в результате этой задумки нарисуется в конечном итоге как политическая фигура, вопрос другой. Возможно, это будет сам Дерипаска, возможно, кто-то еще. И в качестве «злого гения» для России здесь вполне могут выступить персоны вроде Волошина и другие члены «семьи».

— А может ли эта ставка в конечном итоге сыграть?

— Вполне. На фоне коронавирусной пандемии у нас практически остановилась хозяйственная деятельность. И вместо того, чтобы запускать остатки экономики и заниматься спасением граждан, государство обсуждает возможность запуска второй волны самоизоляции.

И в этом разрезе доклад Джона Теффта появился отнюдь не случайно. Это своего рода первое и последнее «китайское предупреждение» той группе, которая «продавила» новую Конституцию и фактическое возвращение Владимира Путина в президентство до 2036 года. Потому что, как я понимаю, на 2024 год, у «мировой закулисы» были несколько иные планы.