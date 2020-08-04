Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

08:39

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его жена Светлана получат дипломатические паспорта.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту документа, право на получение дипломатического паспорта теперь имеет зампред Совбеза и его супруг (супруга).

«Дополнить пунктом... заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в указе. Пункт 35 указа №1056 от 2012 года дополняется словами «, и их супруги».

Напомним, список лиц, которым положены дипломатические паспорта, был утвержден в 2012 году. Медведев занял пост зампреда Совбеза РФ в январе текущего года после отставки правительства.