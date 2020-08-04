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Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

08:39 4.08.2020
Дмитрий Медведев
© KM.RU, Кирилл Зыков

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его жена Светлана получат дипломатические паспорта.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту документа, право на получение дипломатического паспорта теперь имеет зампред Совбеза и его супруг (супруга).

«Дополнить пунктом... заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в указе. Пункт 35 указа №1056 от 2012 года дополняется словами «, и их супруги».

Напомним, список лиц, которым положены дипломатические паспорта, был утвержден в 2012 году. Медведев занял пост зампреда Совбеза РФ в январе текущего года после отставки правительства.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 15:17
Гость: да-да

тогда был Сталин, который видел всю вашу гнилостную сущность и не подпускал вас к управлению страной
04.08.2020, 14:40
Гость: Пусть отработает Тоскану

За казённое ему билет в Магадан и на вечно.
04.08.2020, 14:34
Гость: stalker

Ну ладно, про Медведева говорить не приходится. А супруга то его за что такой чести удостоилась ? Она что, высшие государственные должности по государственной службе занимала ? Или заслуги перед государством имеет ? Развели семейственность и кумовство в высших эшелонах власти и не стесняясь пользуются ее привилегиями.
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