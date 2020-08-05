Три генерала Следственного комитета отправлены в отставку

22:30

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку троих генералов и одного полковника Следственного комитета.

Все четверо написали рапорты об уходе по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на близкий к ведомству источник.

В частности, в отставку ушел генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин (начальник Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте), генерал-майор юстиции Андрей Бунев (начальник следственного управления СК по Иркутской области), генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко (руководил управлением СК по Краснодарскому краю) и полковник Риф Гайфутдинов (начальник Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета).

Напомним, ранее также сообщалось, что начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов также покидает свой пост. При этом СМИ называли разные причины отставки, одной из которых, возможно, является коррупционный скандал.