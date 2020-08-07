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В Рязани епархия хочет отсудить у мэрии здание школы

23:03 7.08.2020
Фото с сайта progorod62.ru

Представители Рязанской епархии судятся с администрацией Рязани за здание школы № 6, расположенной на улице Семинарской. Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд.  Епархия выступает в качестве истца, а мэрия — в качестве ответчика.

В качестве третьего лица по делу привлечена школа №6. Здание этого учебного заведения было построено как духовная семинария и ранее принадлежало церкви. В феврале нынешнего года СМИ сообщали о намерении Рязанской епархии вернуть здание, а также о проводимых переговорах о возможной передаче взамен школы других зданий, пишет ИА "Медиа Рязань".

Руководство рязанской школы №6 подтвердило намерение епархии забрать здание у учебного заведения. По словам директора школы Татьяны Гречаниновой, интерес епархии к зданию школы давний — более шести лет ведутся тяжбы разной степени интенсивности.

"Шесть лет назад ныне покойный губернатор Олег Ковалев сказал: "Учить детей — есть ли еще более богоугодное дело?", — и тогда вопросы о передаче здания отпали, — рассказала Гречанинова изданию YA62.ru.

Предварительное заседание назначено на 21 сентября.

Темы: Рязанская область, Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 04:37
Гость: Разве

вы не за это голосовали?
08.08.2020, 04:29
Гость: Ray Bloom

Ну как тут не вспомнить Сталина, с его отношением к попам.
08.08.2020, 00:01
Гость: Оттудова

Пора для ЗАО РПЦ ввести налоги, а для верующих десятину вернуть, вот тогда будет справедливо. Не смогут уплотить своевременно - штраф и пени с отъёмом недвижимого имущества. Распустил их Ручной Привод. Дозаигрывался в верю - не верю. Или решил свои грехи за чужой счёт отмолить? ))
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