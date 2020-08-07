В Рязани епархия хочет отсудить у мэрии здание школы

23:03

Представители Рязанской епархии судятся с администрацией Рязани за здание школы № 6, расположенной на улице Семинарской. Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд. Епархия выступает в качестве истца, а мэрия — в качестве ответчика.

В качестве третьего лица по делу привлечена школа №6. Здание этого учебного заведения было построено как духовная семинария и ранее принадлежало церкви. В феврале нынешнего года СМИ сообщали о намерении Рязанской епархии вернуть здание, а также о проводимых переговорах о возможной передаче взамен школы других зданий, пишет ИА "Медиа Рязань".

Руководство рязанской школы №6 подтвердило намерение епархии забрать здание у учебного заведения. По словам директора школы Татьяны Гречаниновой, интерес епархии к зданию школы давний — более шести лет ведутся тяжбы разной степени интенсивности.

"Шесть лет назад ныне покойный губернатор Олег Ковалев сказал: "Учить детей — есть ли еще более богоугодное дело?", — и тогда вопросы о передаче здания отпали, — рассказала Гречанинова изданию YA62.ru.

Предварительное заседание назначено на 21 сентября.