Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

15:10

Несколько россиян, которых задерживали до президентских выборов в Белоруссии, рассказали, как попали в Минск. Они утверждают, что откликнулись на «Авито» на объявление об охране объектов в Сирии, Ливии и других странах. Власти Белоруссии называли 33 задержанных россиян сотрудниками ЧВК Вагнера и обвиняли в подготовке массовых беспорядков. Их отпустили 14 августа.

Три человека дали интервью «России 24». Телеканал не привел их имена и представил как сотрудников ЧОПа. На видео их лица закрыты медицинскими масками, на голове у них кепки, а один надел на интервью очки.

«На "Авито" было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах»,— сказал один из освобожденных в интервью. По его словам, основное требование — наличие боевого опыта. «В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия»,— сказал он. Работодатель звонил с телефона, зарегистрированного в Сирии.

После этого россиянам сказали, что «Сергей Петрович» погиб, куратором назначили «Артура». Тот сообщил, что теперь якобы требуется охранять объекты «Роснефти» в Венесуэле.

В Белоруссию их отправила «логист Лариса Николаевна Самарина». За сутки до отлета она сообщила, что у нее не получается состыковать рейс Минск—Стамбул—Гавана—Каракас так, чтобы охранники долго не находились в транзитной зоне Турции. Она сказала, что закажет новые билеты на 30 июля.

Россиян задержали 29 июля по обвинению в организации массовых беспорядков, напоминает «Коммерсант». «Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову»,— рассказал один из освобожденных. По их словам, первые дни к ним «относились сурово». Они утверждают, что узнали о выборах после того, как прибыли в Белоруссию.