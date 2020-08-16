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Освобожденные россияне рассказали о причинах остановки в Белоруссии

15:10 16.08.2020

Несколько россиян, которых задерживали до президентских выборов в Белоруссии, рассказали, как попали в Минск. Они утверждают, что откликнулись на «Авито» на объявление об охране объектов в Сирии, Ливии и других странах. Власти Белоруссии называли 33 задержанных россиян сотрудниками ЧВК Вагнера и обвиняли в подготовке массовых беспорядков. Их отпустили 14 августа.

Три человека дали интервью «России 24». Телеканал не привел их имена и представил как сотрудников ЧОПа. На видео их лица закрыты медицинскими масками, на голове у них кепки, а один надел на интервью очки.

«На "Авито" было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах»,— сказал один из освобожденных в интервью. По его словам, основное требование — наличие боевого опыта. «В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия»,— сказал он. Работодатель звонил с телефона, зарегистрированного в Сирии.

После этого россиянам сказали, что «Сергей Петрович» погиб, куратором назначили «Артура». Тот сообщил, что теперь якобы требуется охранять объекты «Роснефти» в Венесуэле.

В Белоруссию их отправила «логист Лариса Николаевна Самарина». За сутки до отлета она сообщила, что у нее не получается состыковать рейс Минск—Стамбул—Гавана—Каракас так, чтобы охранники долго не находились в транзитной зоне Турции. Она сказала, что закажет новые билеты на 30 июля.

Россиян задержали 29 июля по обвинению в организации массовых беспорядков, напоминает «Коммерсант». «Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову»,— рассказал один из освобожденных. По их словам, первые дни к ним «относились сурово». Они утверждают, что узнали о выборах после того, как прибыли в Белоруссию.

Темы: Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 00:17
Гость: И чего нового они рассказали?

Ничего! Повторили ещё раз сказку про белого бычка, сорвавшегося с крючка. Кремлёвский дебилизм это уже даже не смешно. Ведь если перевести на бытовой язык их бредни, то получается, что ФСБ в стране или нет или она, действительно, занимается только складированием отжатого и стыренного из всех щелей и ячеек бабла, а биссектриса, снующая по углам в бункере в поиске новых схронов для этого бабла, изредка отрываясь от этого занятия, выдаёт команды одна другой тупее.
16.08.2020, 23:56
Гость: Достовернее прозвучало бы:

"Узнали из газеты "Работа для вас"" или, в крайнем случае, из рекламы в журнале "Солджер оф форчун"
16.08.2020, 21:37
Гость: Патриот Золотой Орды

Симбиоз это всегда отлично. Читайте великого Гумилёва, он про симбиоз знал почти всё. Он мудро говорил что Россия родилась именно когда Руси повезло попасть под заботливый симбиоз Орды. Великий был мыслитель!
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