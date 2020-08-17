В России предложили дать отдельный выходной родителям первоклассников

11:35

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября, пишет РИА Новости.

Как говорится в обращении, по данным опроса, проведенным институтом, 56% россиян планируют проводить ребенка на первый урок. При этом больше части из их необходимо брать отгул или отпуск за свой счет. Часть родителей планируют договариваться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов поздже установленного графика.

Однако 37% родителей заявили, что не могут отпроситься с работы. В качестве причин назывались снижение доходов в период пандемии, невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.

Вместе с тем, как отмечают психологи, присутствие родителей на линейке 1 сентября, особенно для учащихся начальной школы и первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка.

В связи с этим, "в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу", предлагается рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября.