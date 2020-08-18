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Глава Минэнерго Александр Новак подхватил коронавирус

12:34 18.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Министр энергетики России Александр Новак заразился COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

По словам премьера, Новак приехал в Благовещенск на заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, но после прибытия вернулся обратно в Москву и не принял участие в заседании.

«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо», — цитирует ТАСС официального представителя Минэнерго Ольгу Голант. Она добавила, что министр планирует участвовать 19 августа в заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что сразу несколько журналистов, освещавших рабочую поездку Мишустина, получили положительные результаты тестов на коронавирус. Их изолировали и пообещали отправить в столицу.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ
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Комментарии читателей
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18.08.2020, 19:20
Гость: stalker

Предлагаю ему в качестве средств лечения два препарата. Пурген и бром. Сразу про коронавирус забудет.
18.08.2020, 17:35
Гость: Предстоит выяснить-заразился

от нефти или денег?
18.08.2020, 17:21
Гость: Так ...

...сейчас приносят присягу мировому правительству.
Все комментарии (8)
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