Глава Минэнерго Александр Новак подхватил коронавирус

12:34

Министр энергетики России Александр Новак заразился COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

По словам премьера, Новак приехал в Благовещенск на заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, но после прибытия вернулся обратно в Москву и не принял участие в заседании.

«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо», — цитирует ТАСС официального представителя Минэнерго Ольгу Голант. Она добавила, что министр планирует участвовать 19 августа в заседании мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что сразу несколько журналистов, освещавших рабочую поездку Мишустина, получили положительные результаты тестов на коронавирус. Их изолировали и пообещали отправить в столицу.