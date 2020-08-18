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Минтранс подготовит варианты создания дальневосточной авиакомпании

09:52 18.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минтранс до 10 сентября должен представить правительству планы по созданию дальневосточной авиакомпании, сообщает "Интерфакс".

Планы должны учитывать динамику развития парка судов, пассажирских перевозок и параметров господдержки. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, подобная авиакомпания необходима, в первую очередь для перевозок внутри федерального округа, где практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, и самими регионами. 

Ранее проработать вопрос создания дальневосточной авиакомпании поручил Владимир Путин. 

В Минтрансе ранее сообщали, что за основу могут взять "Аврору". Сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в компании ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным регионам Дальнего Востока.

В свою очередь власти Якутии предлагают создать такого перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".

Темы: Дальний Восток, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 10:24
Гость: Мастер

Дальневосточную авиакомпанию нужно было создать уже давно. А Аврору трогать не нужно, нужно создать похожую бюджетную авиакомпанию, которая будет базировать на Дальнем Востоке и работать в этом регионе.Такую же бюджетную авиакомпанию нужно создать и в Сибирском регионе.
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