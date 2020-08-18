Минтранс подготовит варианты создания дальневосточной авиакомпании

09:52

Минтранс до 10 сентября должен представить правительству планы по созданию дальневосточной авиакомпании, сообщает "Интерфакс".

Планы должны учитывать динамику развития парка судов, пассажирских перевозок и параметров господдержки. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, подобная авиакомпания необходима, в первую очередь для перевозок внутри федерального округа, где практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, и самими регионами.

Ранее проработать вопрос создания дальневосточной авиакомпании поручил Владимир Путин.

В Минтрансе ранее сообщали, что за основу могут взять "Аврору". Сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в компании ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным регионам Дальнего Востока.

В свою очередь власти Якутии предлагают создать такого перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".