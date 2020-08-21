Шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией

15:57

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении присвоить статус природного памятника шихану Куштау, из-за разработки которого Башкирской содовой компанией в республике начались протесты. Хабиров выступил с таким заявлением на встрече с демонстрантами.

«Я дал слово, что Куштау не будет разрабатываться, — она не разрабатывается. Я даю две недели всем, чтобы сформировать координационное совещание, чтобы вы поговорили с БСК. Если вы не соберетесь за две недели, до 4 сентября, я отправляю документы на то, чтобы признать Куштау особо охраняемой природной территорией. История в моем понимании закрыта, разработка горы невозможна. Передайте ишимбайцам, пускай живут и радуются», — заявил Хабиров.

В Башкирии уже около недели активисты выходят на протесты в попытке защитить уникальную гору от производителя соды. На протестных акциях силовики задержали порядка 80 человек. В итоге свой проект БКС была вынуждена приостановить, пишет РИА Новости.

Ранее местные власти заявили о планах вернуть контрольный пакет акций БКС. Сейчас региону принадлежит 38,28% акций, еще 57,18% владеет АО «Башкирская химия».