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Шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией

15:57 21.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении присвоить статус природного памятника шихану Куштау, из-за разработки которого Башкирской содовой компанией в республике начались протесты. Хабиров выступил с таким заявлением на встрече с демонстрантами.

«Я дал слово, что Куштау не будет разрабатываться, — она не разрабатывается. Я даю две недели всем, чтобы сформировать координационное совещание, чтобы вы поговорили с БСК. Если вы не соберетесь за две недели, до 4 сентября, я отправляю документы на то, чтобы признать Куштау особо охраняемой природной территорией. История в моем понимании закрыта, разработка горы невозможна. Передайте ишимбайцам, пускай живут и радуются», — заявил Хабиров.

В Башкирии уже около недели активисты выходят на протесты в попытке защитить уникальную гору от производителя соды. На протестных акциях силовики задержали порядка 80 человек. В итоге свой проект БКС была вынуждена приостановить, пишет РИА Новости.

Ранее местные власти заявили о планах вернуть контрольный пакет акций БКС. Сейчас региону принадлежит 38,28% акций, еще 57,18% владеет АО «Башкирская химия». 

Темы: Республика Башкортостан
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 19:35
Гость: stalker

Вы уже просто на грубость нарываетесь. Скажите это в глаза башкирам и они вам черты лица поправят. И правильно сделают. Вам уже было сказано, что это за объект и какое историческое, геологическое и природное значение он имеет для жителей этой республики. Там дома отдыха и горнолыжный курорт находятся. Это не просто гора. Там найдены стоянки древних людей. Найдены клады времен бронзового века. Это геологический памятник европейского уровня. И не надо сравнивать промышленное производство с разработкой месторождения карьерным способом. Судя по всему, вы разницы большой не видите. Потому что в производстве ни фига не разбираетесь. Если бы начали разработкой этой горы заниматься, от нее бы один огромный карьер остался. Была гора высокая, а стала нора глубокая. Всю бы экологию вокруг загадили, как это происходит при разработке месторождений таким способом. И правильно сделали башкиры, что не допустили проведение этих работ. Им там жить и детей своих воспитывать. Им, а не вам. И если башкир вы называете дикарями, то сами вы неуч. Судите о том, в чем не разбираетесь. Все на деньги и выгоду меряете. А все потому, что страна для вас это только заводы, фабрики и верфи. Забываете только сказать о том, в чьих руках они находятся и кто главный выгодоприобретатель от их эксплуатации. И хозяевам их порой плевать в каких условиях люди вокруг них живут. Примером тому тот же "Норильскникель", который уже все вокруг загадил. Вот в интересах этих хозяев жизни вы и распинаетесь.
21.08.2020, 19:15
Гость: stalker

Ну и слава Богу. Еще один исторический, природный и геологический объект удалось отстоять. Молодцы башкиры. Привет вам от соседей с Урала.
21.08.2020, 17:17
Гость: Иван Иваныч

Вот поэтому Башкирия и не будет такой же развитой как Татарстан, с его КАМАЗами технопарками, авиазаводами, верфями. Ибо дикари.
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