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В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Сергея Фургала

12:10 22.08.2020
Фото с сайта dvnovosti.ru

Седьмую субботу подряд в Хабаровске проходит акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня митингующие изменили свой традиционный маршрут: пройдя по улице Пушкина, они направились в сторону Амурского бульвара. Конечная точка  - площадь перед "Белым домом", сообщает местное издание dvnovosti.ru.

Фото с сайта dvnovosti.ru

По оценкам мэрии Хабаровска, в акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. В мэрии также отметили, что "правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками несанкционированных мероприятий".

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств, совершенных на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. 

Темы: Хабаровск, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 20:21
Гость: Alx

Защитники Фургала - это такое же мерзкое зрелище, как и защитники Ефремова.
22.08.2020, 20:10
Гость: да-да

Вспомним Парвуса,Троцкого,Сороса.
............
да-да давай вспомним Медведева, Чубайса, Нечаева, Бравермана...
22.08.2020, 19:27
Гость: нет-нет

а вот и защитник олигахов-паразитов и финасовых аферистов Михельсонов, Фридманов, Авенов, Абрамовичей, Дерибасок...., выкачивающих из страны все жизненные и финансовые ресурсы.
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