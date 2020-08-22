В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Сергея Фургала

12:10

Седьмую субботу подряд в Хабаровске проходит акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня митингующие изменили свой традиционный маршрут: пройдя по улице Пушкина, они направились в сторону Амурского бульвара. Конечная точка - площадь перед "Белым домом", сообщает местное издание dvnovosti.ru.

Фото с сайта dvnovosti.ru

По оценкам мэрии Хабаровска, в акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. В мэрии также отметили, что "правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками несанкционированных мероприятий".

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств, совершенных на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах.