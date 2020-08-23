О совпадениях, или «отравлении» Навального

Михаил Хазин: «Уровень напряжённости в мире вырос настолько, что судьбоносные события могут произойти в любую секунду. И эти события делают цену человеческой жизни совершенно эфемерной»

Кавычки я поставил не потому, что не верю в отравление (как будет видно ниже по тексту, такая версия имеет место), а просто потому, что у меня нет никакой информации о том, что там в реальности произошло. А заниматься конспирологическими спекуляциями я не имею ни малейшего желания, как, впрочем, и всегда. Но как человек, который крайне внимательно следит за политико-экономическими процессами в мире, я не могу не отметить несколько занимательных моментов.

Ну, во-первых, я с негодованием отметаю мысль о том, что Навальный стал жертвой «происков Кремля». Просто потому, что нет никаких более или менее внятных объяснений того, для чего бы это было нужно. Точно так же, кстати, как это было с убийством Немцова – вреда от него по большому счёту для Кремля не было никакого, а вот от его смерти – вполне себе много. Нет, разумеется, либеральная оппозиция будет продолжать вопить, и в первом случае, и во втором, но я, всё-таки, ориентируюсь на людей разумных.

И, да, отсутствие «происков Кремля» вовсе не означает, что какой-то конкретный офицер спецслужб в процессе не участвовал. Поскольку американская, британская, польская и даже украинская агентура у нас присутствует, соответствующие посольства и их специфические отделы у нас работают, а потому – шпионы и диверсанты на нашей территории есть.

В экономической сфере так (начиная с какого-то уровня) каждый второй, не считая первых. И наивно считать, что свои гонорары они получают за красивые глаза.

Во-вторых, буквально в день, когда с Навальным случилась неприятность в самолёте (злые языки уже намекают, что организовали всё люди, которые просто не знают, что между Томском и Москвой есть другие города, почему и были уверены, что он умрёт в самолете), в США был арестован Стив Бэннон. Ближайший соратник Трампа, очень серьёзный консервативный идеолог, человек, который уже при Трампе оказал США две стратегические услуги: отобрал у Китая Австралию и оставил под эгидой США Бразилию, которая чуть было не возглавила процесс создания Латиноамериканской валютной зоны. Альтернативной долларовой, ясное дело.

Да, Бэннона уже освободили под залог, но сама по себе такая операция означает, что демократы (и стоящие за их спиной финансовые глобалисты, элита «Западного» глобального проекта) перешли «красную» черту. Как и четыре года назад, в деле Манафорта. Но тогда ресурсов у Трампа было сильно меньше, да и финансисты были здорово сильнее. А поскольку один из главных аргументов против Трампа, это его дружба с Путиным, смерть Навального была бы очень кстати для продолжения атаки.

В-третьих, в США прошёл съезд Демократической партии, окончательно выдвинувший связку Джо Байден — Камелу Харрис кандидатами в президенты. Съезд получился неубедительным – рейтинг Трампа по его итогам (а он длился 4 дня) только вырос. Но, одним из главных моментов была атака на Россию, которая, якобы, активно «топит» Байдена и, наоборот, поддерживает Трампа. Желающие могут почитать материалы этого мероприятия, их довольно много в интернете. Так вот, представьте себе, что в конце этого мероприятия (напомню, съезд проходил 17-20 августа, а Навальный вылетел из Томска утром 20 августа, то есть, когда в США был вечер 19) пришла бы новость, что «Путин отравил главного российского оппозиционера!» Было бы очень живенько! Но – не срослось!

В-четвёртых, первая попытка государственного переворота в Белоруссии не прошла, на сегодня назначена вторая попытка. Но действующая власть в процессе подавления путча активно апеллировала к дружбе с Россией. И по этой причине, особенно с учётом того, что у путчистов, по большому счёту, никаких предложений для народа Белоруссии нет, история со смертью «главного опозиционера» была бы очень кстати. Без такой информационной поддержки, скорее всего, вытащить на улицы даже такое же количество народа, как неделю назад, не получится.

В общем, совпадений целая куча.

Сам по себе Навальный, может, никому и не нужен (у него, кстати, образа будущего тоже нет), но вот его смерть могла бы очень большому количеству людей и очень влиятельным организациям помочь. По этой причине отправить его к этим самым людям вполне хорошая идея – травить его на собственной территории им ни к чему. Хотя… Отравили же Скрипаля англичане на своей территории и даже, худо-бедно, привязали к этой истории Путина, пусть и крайне неубедительно. Впрочем, когда пропаганду интересовало качество подготовки материала? Сейчас, кстати, новые власти Англии может, и замяли бы эту историю (поскольку мешает заниматься политикой), но вот как это сделать не потеряв лицо?

По итогам можно сказать одно. Уровень напряжённости в мире вырос настолько, что судьбоносные события могут произойти в любую секунду. И эти события делают цену человеческой жизни (Навального в частности) совершенно эфемерной, поскольку поражение может стоить власти очень дорого. Задумайтесь, что будет, если Трамп, выиграв выборы, начнёт реальные расследования фокусов банкиров, клана Клинтонов, и пр., и др. И те, кто под такие расследования попадут, дорого заплатят за то, чтобы их остановить любой ценой. Повторю ещё раз: ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. И какой-то Навальный, если его смерть может приостановить процесс глобального поражения либералов, никого не остановит.

Отмечу, что пока я говорю только о совпадениях. Не исключено, что они совпадениями и останутся (как там говориться в известном анекдоте про Фрейда: «Иногда огурец – это просто огурец!»), а все проблемы Навального вызваны естественными причинами. Но масштаб событий всё нарастает и нарастает и в этой ситуации игнорировать такие совпадения нельзя. Так что наше дело предупредить.