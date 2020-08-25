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Кремль назвал «пустым шумом» обвинения в отравлении Навального

14:35 25.08.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

В Кремле не видят повода для уголовного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обвинения в том, что власти могли устроить покушение на политика, он назвал «пустым шумом».

«Эти обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Заявления врачей из клиники «Шарите», выяснивших, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Песков оценил как не несущие новой информации. По его словам, подобные данные уже получали врачи в Омске.

Также в клинике «Шарите» днем ранее отметили, что пациент по-прежнему находится в искусственной коме.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Оттуда сторонники Навального пытались добиться разрешения на транспортировку политику в Берлин, однако медики долгое время отказывали в этом. Официально омские врачи заявляли об остром нарушении обмена веществ. После случившегося Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 00:28
Гость: убить двух зайцев одним выстрелом...

Ольга Бузова заявила, что эмигрирует из России, если Навальный не выживет.
25.08.2020, 23:40
Гость: советский инженер

Не травили российские власти Навального. Так же как не травили Литвиненко и Скрипалей. По одной простой причине - невыгодно. Да, не будем наивными, любой президент любой страны мог бы отдать такой приказ. Но никто никогда не делает невыгодные вещи. Ну не угрожали Литвиненко, Скрипаль и Навальный Путину - абсолютно ничем. И вообще они были просто не нужны. А вот их отравление помогло западу найти причину для введения антироссийских санкций. Другое дело что Россия вместо жёсткого ответа на клевету вяло оправдывается. А если так - клевета будет продолжаться.
25.08.2020, 22:52
Гость: После вчерашнего...

Что русскому нарушение обмена веществ, то немцу отравление ингибиторами холинэстеразы.
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