США совершают до 75% всех кибератак в мире, заявили в Совбезе РФ

10:19

США, а также их союзники, усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совет безопасности РФ Олег Храмов, пишет РИА Новости.

По словам Храмова, вместе с тем Вашингтон обвиняют в кибератаках Россию, Северную Корею, Китай и Иран. Таким образом США формируют соответствующую медийную картину, которая в будущем может оправдать в глазах международного сообщества любые действия, в том числе и силового характера.

Подобное нагнетание противостояния в информационной сфере приводит к напряженности в международных отношениях и к подрыву доверия к процессу цифровизации в целом.

Храмов отметил, что именно США стоят за подавляющим числом кибератак в мире. "Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий; тогда как в России указанный показатель отводит от 2% до 7%", — цитирует его слова агентство.

Он добавил, что согласно опубликованным данным, в 2018 году президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая вывод из строя инфраструктуры противника.

Все это, по мнению Храмова, диктует необходимость защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства.