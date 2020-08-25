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США совершают до 75% всех кибератак в мире, заявили в Совбезе РФ

10:19 25.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

США, а также их союзники, усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совет безопасности РФ Олег Храмов, пишет РИА Новости.

По словам Храмова, вместе с тем Вашингтон обвиняют в кибератаках Россию, Северную Корею, Китай и Иран. Таким образом США формируют соответствующую медийную картину, которая в будущем может оправдать в глазах международного сообщества любые действия, в том числе и силового характера. 

Подобное нагнетание противостояния в информационной сфере приводит к напряженности в международных отношениях и к подрыву доверия к процессу цифровизации в целом. 

Храмов отметил, что именно США стоят за подавляющим числом кибератак в мире.  "Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий; тогда как в России указанный показатель отводит от 2% до 7%", — цитирует его слова агентство.

Он добавил, что согласно опубликованным данным, в 2018 году президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая вывод из строя инфраструктуры противника.

Все это, по мнению Храмова, диктует необходимость защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства.

Темы: Совет безопасности Российской Федерации, IT-технологии, Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 15:17
Гость: Полагаешь, что

Касперский должен озвучить кто главный бандюк в мире?
25.08.2020, 14:40
Гость: Оллес

Даже немножко больше - 77,5%,если точнее.
25.08.2020, 13:43
Гость: gvozd

я думаю что около 90% вирусов разрабатывется спецслужбами сша и израиля.
любому специалисту по инфобезопасности это было ясно уже в 90е.
что бросается в глаза, так это удивительное молчание производителей т.н. антивирусов.
например тот же касперский ни разу не обвинили и даже не обнаружил работы американских спецслужб - я всегда находил это крайне странным.
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