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В Москве закончилась эра троллейбусного движения

11:23 25.08.2020
Троллейбусы
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

С сегодняшнего дня в Москве полностью прекратилось движение троллейбусов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

Отмечается, что с 25 августа последние троллейбусные маршруты №№ м4, 28, 59, 60, 64, 72 были переведены на автобусы и электробусы. 

По словам гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, городские власти решили оставить в столице только один троллейбусный маршрут навсегда. Он будет проложен от Комсомольской площади до Новорязанской улицы и по нему будут курсировать два ретротроллейбуса. 

На Новорязанской улице, на месте второго троллейбусного парка, в ближайшее время откроется Музей Транспорта Москвы. Там можно будет увидеть троллейбусы разных лет. 

Темы: Москва, Общественный транспорт в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 15:38
Гость: Виктор

Ваша Окраина-Украина уже ничем не удивит никого! Чем могла, она уже удивила, удивила майданом, последующим уничтожением промышленности, науки, образования! Удивила своими займами в МВФ, удивила избранием президентом клоуна и началом продаж пахотных земель богатым иностранцам!
25.08.2020, 15:16
Гость: Нет, Гозман, нет

В Москвабаде можно пройти по району и не встретить русского. Одни мигранты. Гольяново, например. В Стокгольме и Копенгагене, абсолютное большинство на улицах - белые люди.
25.08.2020, 15:11
Гость: мм

Троллейбусы не нужны потому что они ездят по проводам из меди.
а медь очень хорошо можно сдать.
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