В Москве закончилась эра троллейбусного движения

11:23

С сегодняшнего дня в Москве полностью прекратилось движение троллейбусов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

Отмечается, что с 25 августа последние троллейбусные маршруты №№ м4, 28, 59, 60, 64, 72 были переведены на автобусы и электробусы.

По словам гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, городские власти решили оставить в столице только один троллейбусный маршрут навсегда. Он будет проложен от Комсомольской площади до Новорязанской улицы и по нему будут курсировать два ретротроллейбуса.

На Новорязанской улице, на месте второго троллейбусного парка, в ближайшее время откроется Музей Транспорта Москвы. Там можно будет увидеть троллейбусы разных лет.