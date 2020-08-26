]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике

00:12 26.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавлять ее будет заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев. 

В функции комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учетом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз, пишет РБК.

Также комиссия будет готовить предложения и рекомендации Совбезу по ряду вопросов, в частности по организации военного сотрудничества России и других государств, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применению специальных экономических мер для обеспечения нацбезопасности.

В число ее функций также вошло рассмотрение проектов госпрограмм, касающихся обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития Арктики.

В состав комиссии кроме председателя войдут еще 30 человек.

Темы: Арктика, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2020, 09:57
Гость: Владимирыч

Накроется и Арктика дальневосточным гектаром.
26.08.2020, 09:52
Гость: Вопрос

Почему Медведев до сих пор не в тюрьме за казнокрадство?
26.08.2020, 09:35
Гость: М. Пляцковский

Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам,
Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам.
По хрустящему морозу поспешим на край земли
И среди сугробов дымных затеряемся в дали.
Все комментарии (26)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации