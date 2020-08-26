Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике

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Президент РФ Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавлять ее будет заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев.

В функции комиссии будет входить в том числе анализ состояния и перспектив развития международной (включая военно-политическую) обстановки в Арктике с учетом необходимости обеспечения интересов России, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов в регионе и выявление внутренних и внешних национальных угроз, пишет РБК.

Также комиссия будет готовить предложения и рекомендации Совбезу по ряду вопросов, в частности по организации военного сотрудничества России и других государств, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применению специальных экономических мер для обеспечения нацбезопасности.

В число ее функций также вошло рассмотрение проектов госпрограмм, касающихся обеспечения нацбезопасности и социально-экономического развития Арктики.

В состав комиссии кроме председателя войдут еще 30 человек.