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Темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился с марта в 54 раза

17:25 26.08.2020
Стоп-кадр из видео

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года снизился в России в 54 раза.

Об этом она заявила на совещании с участием Владимира Путина. «На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%», - цитирует слова Голиковой ТАСС.

По ее словам, тяжелая клиническая форма наблюдается примерно у 3,2% инфицированных.

Также Голикова отметила, что сейчас в стране «наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости».

Темы: Коронавирус, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 21:32
Гость: Афинская статистика

нам по барабану. Пусть у греков голова болит.
26.08.2020, 20:55
Гость: мухомор

и карантина не надо,снизился без него. Лишь бы народ праздников лишить.
26.08.2020, 20:19
Гость: :))

Какой заразы вал? Где? Сказки то не надоело сочинять о фальшивом вирусе?
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