Темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился с марта в 54 раза

17:25

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года снизился в России в 54 раза.

Об этом она заявила на совещании с участием Владимира Путина. «На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%», - цитирует слова Голиковой ТАСС.

По ее словам, тяжелая клиническая форма наблюдается примерно у 3,2% инфицированных.

Также Голикова отметила, что сейчас в стране «наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости».