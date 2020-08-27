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Москвичи cмогут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

08:50 27.08.2020
Фото с сайта mos.ru

Москвичи смогут принять участие в последнем третьем этапе исследования вакцины против коронавируса COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, исследования пройдут на базе городских медицинских учреждений. По словам градоначальника, исследования будут проходить одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. 

Всего для исследования набирают группу в 40 тысяч человек старше 18 лет, не болевших COVID-19. Заявку на исследования можно будет оставить на специальной странице портала mos.ru. Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям. 

Все добровольцы будут находиться под постоянным медицинским наблюдением в течение полугода. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий и специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела. 

По словам Собянина, безопасность данной вакцины доказана, вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.

Вакцина создавалась на базе готовой технологической платформы, разработанной российскими учеными. Специалисты Федерального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи еще с 1980-х годов ведут работу, которая позволила создать универсальный подход к созданию вакцин против различных, в том числе особо опасных, инфекционных заболеваний.

Отмечается, что данное исследование позволит получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей препарата, в том числе он может быть распространен на жителей старше 60 лет.

Темы: Здоровье
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2020, 15:20
Гость: кстати...

Если бы не любопытные дураки, мы бы так и не узнали, какие грибы ядовитые.
27.08.2020, 14:44
Гость: Шило

Записывают, кого не жалко.
27.08.2020, 12:46
Гость: Капитан Очевидность

У нас тут пара-тройка "ликующих" взахлеб радовались вакцине.
Надеюсь, они уже в очереди на тестирование?
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