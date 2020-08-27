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Вице-премьер Григоренко возглавит набсовет ВЭБа вместо Мишустина

09:46 27.08.2020
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Наблюдательный совет ВЭБа может возглавить вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В настоящее время совет возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.

По информации СМИ, среди кандидатов на должность руководителя совета также рассматривались первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин.

«Григоренко давно работает с Мишустиным. Премьер фактически сохраняет контроль за набсоветом ВЭБа», — сказал собеседник РБК, близкий к набсовету госкорпорации. По его мнению, решение премьер-министра будут учитывать при принятии стратегических сделок.

В прошлом набсовет ВЭБа автоматически возглавлял премьер-министр, однако летом 2020 года этот принцип законодательно изменили. Теперь главу наблюдательного совета госкорпорации будет назначать правительство сроком на пять лет, кандидат может совмещать этот пост с госслужбой.

На сегодняшний день в набсовет ВЭБа входят первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников. По должности членом набсовета является глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России, Правительство России
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