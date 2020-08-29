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В Хабаровске прошла восьмая субботняя акция в поддержку Фургала

11:31 29.08.2020
Фото с сайта Dvhab.ru

В Хабаровске люди снова вышли на улицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Участники вышли на акцию восьмую неделю подряд. В сегодняшнем шествии, как сообщает пресс-служба администрации города, приняли участие 1,2 тыс. человек.

«Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности. Она смогла собрать лишь 1200 человек»,— говорится в сообщении. На субботнем митинге 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек, пишет «Коммерсант«.

Колонна митингующих отправилась в шествие по улицам города, дошла до здания мэрии и вернулась на площадь Ленина.

Власти напоминают, что проходящие с 11 июля акции протеста являются несанкционированными. В отношении участников митингов составлен 161 протокол об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 142 материала, арестованы 19 человек.

Темы: Хабаровск, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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29.08.2020, 17:13
Гость: IgS

У властей и правительства всегда хорошая погода, «они на другой планете живут, родной», а ты тут подтявкивай, что еще остается? Может кто косточку бросит.
29.08.2020, 16:51
Гость: Колобок

Что, не пропускаете правду?
29.08.2020, 16:14
Гость: Спасибо Путину за это!

Все, кто против воров, жуликов и олигархов, все за Фургала! Всех их на нары, а Фургала в президенты!
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