В Хабаровске прошла восьмая субботняя акция в поддержку Фургала

11:31

В Хабаровске люди снова вышли на улицы в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Участники вышли на акцию восьмую неделю подряд. В сегодняшнем шествии, как сообщает пресс-служба администрации города, приняли участие 1,2 тыс. человек.

«Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности. Она смогла собрать лишь 1200 человек»,— говорится в сообщении. На субботнем митинге 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек, пишет «Коммерсант«.

Колонна митингующих отправилась в шествие по улицам города, дошла до здания мэрии и вернулась на площадь Ленина.

Власти напоминают, что проходящие с 11 июля акции протеста являются несанкционированными. В отношении участников митингов составлен 161 протокол об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 142 материала, арестованы 19 человек.