Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшие недели проведут встречу в Москве. Об этом главы двух государств договорились в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", отметили в пресс-службе.

Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения - 30 августа ему исполнилось 66 лет.