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Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

13:48 30.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшие недели проведут встречу в Москве. Об этом главы двух государств договорились в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", отметили в пресс-службе. 

Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с днем рождения - 30 августа ему исполнилось 66 лет.

Темы: Международные отношения, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.08.2020, 17:13
Гость: Крокодил Гена

Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо.
30.08.2020, 17:01
Гость: DJ

Не пей с Путиным ни чая, ни кофе.
30.08.2020, 16:57
Гость: В это время

в Минске лукашенко "мочит в сортире" народ.
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