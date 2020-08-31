ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования

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ЦИК России проведет в общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, в этот понедельник, 31 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в сентябре будет доступно для жителей Курской и Ярославской областей. Они смогут проголосовать дистанционным способом, начиная с 8.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.

В общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе №110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе №194 в Ярославской области, а также представители экспертного сообщества.

По словам представителей ЦИК, также будут представлены организационно-технические аспекты дистанционного электронного голосования.

Ранее прошли два технологических тестирования системы с участием 30 тысяч человек, они полностью повторяли все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов. Сбоев не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.

Подача заявлений на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ для жителей Курской и Ярославской областей по одномандатным округам началась 29 июля и завершится 8 сентября. Подать заявление можно через портал госуслуг. По данным ЦИК, заявки на участие в нем уже подали почти 15,5 тысячи избирателей.