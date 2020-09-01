Сокращение населения России в 2020 году может стать максимальным за 14 лет

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Численность населения РФ на фоне коронакризиса по итогам текущего года может сократиться на 158 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект единого плана кабмина по достижению национальных целей развития России до 2024-го и на плановый период до 2030 года.

Как ожидается, сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения Россия сможет только спустя два года. Еще более крупное снижение численности россиян наблюдалось достаточно давно, в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Вместе с тем правительство предсказало и рост бедности — доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году увеличится до 13,3%. Отметим, что одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — до 6,5% к 2030 году.

Реальные доходы граждан РФ падают больше пяти лет подряд. По официальным данным Сбербанка, в 2020 году у каждого второго сотрудника сократилась зарплата, а 2,5% россиян столкнулись с полной потерей дохода.