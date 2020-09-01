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Сокращение населения России в 2020 году может стать максимальным за 14 лет

14:33 1.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Численность населения РФ на фоне коронакризиса по итогам текущего года может сократиться на 158 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект единого плана кабмина по достижению национальных целей развития России до 2024-го и на плановый период до 2030 года.

Как ожидается, сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения Россия сможет только спустя два года. Еще более крупное снижение численности россиян наблюдалось достаточно давно, в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Вместе с тем правительство предсказало и рост бедности — доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году увеличится до 13,3%. Отметим, что одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — до 6,5% к 2030 году.

Реальные доходы граждан РФ падают больше пяти лет подряд. По официальным данным Сбербанка, в 2020 году у каждого второго сотрудника сократилась зарплата, а 2,5% россиян столкнулись с полной потерей дохода. 

Темы: Демографическая ситуация в России, Банки в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 23:16
Гость: Против абортов выступают

в основном либерасты и те кто заинтересован в сокращение населения России==
А ты ......женщин спросил, готовы они рожать по 3 и более детей, запретитель хренов?
Я как женщина тебе отвечу- НЕТ.
01.09.2020, 23:02
Гость: может сократиться на 158 тысяч человек.

И это не предел.
Как начнут принудительную вакцинацию, то ли ещё будет.
01.09.2020, 20:42
Гость: good

Это первый год после повышения путиным пенсионного возраста.
Дальше будет еще хуже.
Пора заканчивать обнулять Россию!
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