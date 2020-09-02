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Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

17:30 2.09.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

Согласно релизу, наличие следов яда в организме политика показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе врачей из клиники «Шарите».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня обсудила эти результаты с членами кабмина и согласовала с ними дальнейшие шаги немецкого правительства. «Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее»,— отмечается в документе.

Ранее Spiegel писал, что лечащие Алексея Навального врачи обратились из клинике «Шарите» к токсикологической лаборатории бундесвера и британскую лабораторию Porton Down, которая установила вещество, отравившее Юлию и Сергея Скрипалей в 2018 году. До этого СМИ писали, что немецкие врачи также консультировались с болгарскими специалистами, занимавшимися отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году — тогда преступники, предположительно, также использовали боевое отравляющее вещество «Новичок».

Темы: Германия, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2020, 00:11
Гость: кому верить?

Медведеву - это вам не компот какой-то, это Димон.
03.09.2020, 00:10
Гость: да-да

Ротенберги и Вексельберги, обворовавшие страну для нас ерунда, главное для нас Навальный. хе-хе.
03.09.2020, 00:08
Гость: да-да

Медведев ни причем, во всем виноват Навальный
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