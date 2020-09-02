Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

17:30

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

Согласно релизу, наличие следов яда в организме политика показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе врачей из клиники «Шарите».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня обсудила эти результаты с членами кабмина и согласовала с ними дальнейшие шаги немецкого правительства. «Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее»,— отмечается в документе.

Ранее Spiegel писал, что лечащие Алексея Навального врачи обратились из клинике «Шарите» к токсикологической лаборатории бундесвера и британскую лабораторию Porton Down, которая установила вещество, отравившее Юлию и Сергея Скрипалей в 2018 году. До этого СМИ писали, что немецкие врачи также консультировались с болгарскими специалистами, занимавшимися отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году — тогда преступники, предположительно, также использовали боевое отравляющее вещество «Новичок».