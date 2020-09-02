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Мишустин выделил деньги для выплат на детей

07:40 2.09.2020
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выдачи пособия в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг уровня прожиточного минимума .

Напомним, ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января. Выплаты, которые получают семьи с низкими доходами, стартовали с 1 июня.

Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей.

Как пишет агентство, до 30 ноября правительство должно провести оценку уровня доходов семей, которые получают такую ежемесячную выплату и по ее итогам планируется принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.

Темы: Михаил Мишустин, Глава правительства России, Зарплаты и пособия в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 12:49
Гость: тсс.

тише говорите. Вдруг русские догадаются?
02.09.2020, 11:10
Гость: да-да

пусть теперь даст указания:
1. Браверману - во ищбежание многочисленных банкротств и разорений малого и среднего бизнеса выделить деньги предпринимателям как в других странах
2. Михельсону, Абрамовичу, Вексельбергу и ...другим сырьевым олигархам не жадничать и хапать, а в условиях пандамии больше заниматься благотворительностью, помогать школьным и детским учреждениям.
3. Правительству Мишустина в целях рационального расхода и распределения бюджетных денег провести законодательную инициативу о введении прогрессивного налога на сверхбогатых олигархов как в других странах, ввести для них налоги на роскошь как во всем мире, на пустующую жилую площадь как в Германии
02.09.2020, 09:32
Гость: Как нам

его отблагодарить?
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