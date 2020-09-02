Мишустин выделил деньги для выплат на детей

07:40

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выдачи пособия в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг уровня прожиточного минимума .

Напомним, ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января. Выплаты, которые получают семьи с низкими доходами, стартовали с 1 июня.

Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей.

Как пишет агентство, до 30 ноября правительство должно провести оценку уровня доходов семей, которые получают такую ежемесячную выплату и по ее итогам планируется принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.