В МИД РФ заявили о причастности Запада к производству «Новичка»

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Специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО несколько лет работали над химическими веществами из группы "Новичок". Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями представителей ряда стран по ситуации вокруг Алексея Навального.

В МИД заметили, что вокруг ситуации со здоровьем Навального фиксируются многочисленные враждебные по отношению к России заявления. В частности, совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в комментарии.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", напоминает ТАСС. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.