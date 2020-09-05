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В МИД РФ заявили о причастности Запада к производству «Новичка»

16:12 5.09.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО несколько лет работали над химическими веществами из группы "Новичок". Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями представителей ряда стран по ситуации вокруг Алексея Навального.

В МИД заметили, что вокруг ситуации со здоровьем Навального фиксируются многочисленные враждебные по отношению к России заявления. В частности, совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в комментарии.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", напоминает ТАСС. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. 

Темы: Происшествия, Министерство иностранных дел РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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05.09.2020, 23:58
Гость: :))

"Новичок" - сказали специалисты из Бундесвера.
Первачок - сказал дедушка из деревни Кафтанчиково.
05.09.2020, 22:13
Гость: фёдор

Омские врачи могли и не обнаружить если приборы не имеют возможность определять до 4го -6го знака. И нет стандартных образцов,что необходимо обязательно иметь. А чиновники в этих делах поют со слов спецов.
05.09.2020, 22:08
Гость: Константин2

Факт в том, что Начального отравили в России. Не думаю, что это дело рук наших отмороженных господ, но то, что наши спецслужбы в очередной раз облажались, тут сомнений нет
05.09.2020, 21:24
Гость: demos

Чешка, не мешал бы, не стали бы убивать.
05.09.2020, 21:13
Гость: Наш МИД, в отличие от западных,

порожняк не гонит.
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