"Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства."

08:50

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ряд нарушений был допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

"Так, подконтрольное Казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", - рассказали в контрольном ведомстве.

Также учреждение не требовало с исполнителя госзадания неустойку а просрочку и ненадлежащее выполнение контракта.

Кроме того, счетная палата нашла нарушения и у Минэкономразвития. В частности, ведомство с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС и недостаточно контролировало подведомственное ФКУ "Центр поддержки". В результате чего данное учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса.