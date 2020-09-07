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Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства

08:50 7.09.2020
Счетная палата РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости

Отмечается, что ряд нарушений был допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

"Так, подконтрольное Казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", - рассказали в контрольном ведомстве. 

Также учреждение не требовало с исполнителя госзадания неустойку а просрочку и ненадлежащее выполнение контракта.

Кроме того, счетная палата нашла нарушения и у Минэкономразвития. В частности, ведомство с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в ЕИС и недостаточно контролировало подведомственное ФКУ "Центр поддержки". В результате чего данное учреждение заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса. 

Темы: Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 14:43
Гость: Евгений В

Как омерзительны кремлевские воры. Такие хищения возможны только под покровительством главной власти. А еще имеют наглость ЗАЯВЛЯТЬ, что борются с коррупцией. Такое впечатление, что государственный аппарат ни чем не управляет, нет ни каких планов на будущее и сам весь погряз в воровстве.
07.09.2020, 13:41
Гость: ABCD

Статья:
"Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов"
Российские власти «потеряли» объекты государственной собственности на 90 млрд долларов. По оценке Счетной палаты, на 1 января 2020 года на балансе государства числились активы на общую сумму 9,346 трлн руб., а в реестре федерального имущества – только на 2,652 трлн руб. Расхождение в оценке в 6,727 трлн руб., или 90 млрд долларов чуть меньше Фонда национального благосостояния в 110 млрд долларов.
Государство разворовывается и не знает об этом.
Счетная палата провела аудит государственного имущества и пришла к неожиданному выводу – большая его часть отсутствует в реестре федерального имущества, но числится в бюджетной отчетности. Так, на 1 января 2020 года в отчетности были перечислены активы, включая недвижимость, земельные участки и движимое имущество на сумму 9,346 трлн руб, а в реестре федерального имущества (РФИ) были указаны активы на сумму 2,652 трлн руб.
Некоторые объекты числятся в реестре госимущества и за них не платят налоги- они государственные, но как оказалось, они уже несколько лет в частной собственности (догадайтесь с одного разу в чьей) и были перепроданы не один раз. Расхождение между двумя цифрами катастрофическое – оно равняется 6,727 трлн руб., или 90 млрд долларов. Эта сумма немного меньше объема Фонда национального благосостояния в 110 млрд долларов!!!
Масштаб разворовывания страны малость поражает своим размахом, даже для периода царствования Гегемона.
07.09.2020, 09:44
Гость: ярый свет

"Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства."
...........
Уверен власть старается мягко говорить о нарушениях. На самом деле идет тотальная дезинформация общества о реальном положении вещей в стране. Реальная же ситуация в стране скрывается. Доверчивому и наивному пиплу, примкнувшему к телевизорам, не говорят всей правды. Преступность, финансовые нарушения, взятки, воровство, коррупция - все дозируется Кремлевскими пропагандистами. Все это преподносится как пиар самой власти, смотрите мол мы работаем. То в одном месте поймают каких-то террористов и экстремистов, то в другом. Хотя на самом деле мы совсем не знаем истинную картину происходящего и кого они вообще-то ловят. По существу мы видим идет охота на активистов и оппозиционеров, которых травят, угрожают, преследуют, навешивают лживые ярлыки экстремистов, сажают в тюрьмы. Это политическая расправа с неугодными. Это фашизация страны.
.........
Идет игра антирусского лобби крипто-троцкистов во власти в кошки-мышки с русским сообществом. Вся информация от людей прячется и скрывается и основная масса наших русских людей все еще не совсем понимает истинной сути происходящего. Продолжают молчать. Навальный не молчал. Хабаровск не молчал.
07.09.2020, 09:37
Гость: Милые дерутся

— только чешатся.
07.09.2020, 09:35
Гость: и что?

Посадки будут?Или без команды сверху правоохранители по крупным делам не работают.
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