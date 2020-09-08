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Замминистра энергетики России задержали по подозрению в мошенничестве

21:11 8.09.2020
Фото: Министерство энергетики РФ
Фото: Министерство энергетики РФ

Следователи задержали российского заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Тихонов задержан в качестве подозреваемого до предъявления обвинений и избрания меры пресечения. Силовики проводят следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.

По информации «Коммерсанта», уголовное дело связано с предполагаемыми хищениями средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего в рамках программы было выделено 968 миллионов рублей, часть из них исчезла.

Отмечается, что обыски в Минэнерго прошли у нескольких госслужащих, в том числе заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА), бывшего замглавы Минэнерго Игоря Кожуховского.

Анатолий Тихонов занял пост заместителя министра энергетики РФ 25 июля 2019 года. В его обязанности входят разработка и совершенствование государственной информационной системы ТЭКа, а также формирование и исполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ведомства. 

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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