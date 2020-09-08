Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова «фарсом» и «дикостью»

16:28

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что актер Михаил Ефремов получил более жесткий приговор, чем он мог быть.

Сам процесс Фадеев назвал фарсом и заявил, что действовать надо было по-человечески, и тогда все могло быть мягче.

«Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить», - цитирует слова Фадеева РИА Новости.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Также актер должен будет выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.