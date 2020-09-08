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Глава СПЧ назвал процесс по делу Ефремова «фарсом» и «дикостью»

16:28 8.09.2020
Валерий Фадеев. Фото с сайта kremlin.ru

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что актер Михаил Ефремов получил более жесткий приговор, чем он мог быть.

Сам процесс Фадеев назвал фарсом и заявил, что действовать надо было по-человечески, и тогда все могло быть мягче.

«Считаю этот процесс фарсом, считаю, поведение некоторых участников процесса диким, и вся эта дикость привела к тому, что человек получил больше, чем мог бы получить», - цитирует слова Фадеева РИА Новости.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Также актер должен будет выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

Темы: ДТП
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 21:37
Гость: Александр

Посмотрел бы я на Фадеева,если бы Ефремов сбил его родственника
08.09.2020, 20:58
Гость: Устроили

поганое шоу на всю страну. А дело то будничное. Пил - сел и все дела.
08.09.2020, 20:39
Гость: грек

Да,напомнил о себе Фадеев, по громкому делу Ефремова, и этим ОПРОСТОВАЛОСИЛСЯ, лучше бы промолчал, полезнее было бы.
08.09.2020, 20:38
Гость: Алексей

По мне 8 лет мало, за такое нужно давать пожизненное вне зависимости, кто папа и кто мама и кто он сам, тогда можно будет на дорогах безопаснее ездить, хотя я бы лишал прав на всю жизнь за драки на дорогах и выяснения отношений без приезда полиции. Глядишь тогда все ездили культурно и не хамили бы друг другу. Это касается не всех, но есть достаточно большой процент тех, кто ведёт себя как с.к.о.т.
08.09.2020, 20:11
Гость: Русский

Года три-четыре Ефремову адвокат накинул, насоветовав ему в несознанку идти. Ежу было понятно что такая затея на таком громком процессе к хорошему не приведет. Но адвокату было не понятно.
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