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Часть самозанятых предложили освободить от налога

12:11 8.09.2020
Здание Госдумы РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, пишет РИА Новости.

Одним из авторов инициативы выступил замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", - сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что средства необходимы самозанятому в первую очередь на развитие своего дела, а если он его только начинает и доходы невелики, то нужны соответствующие льготы для того, чтобы дело могло встать на ноги и у самозанятого появилась возможность зарабатывать.

Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 15:22
Гость: ABCD

путинская команда так зарапортовалась о победе над бедность в стране, что даже два типа доходов придумали- МРОТ и прожиточный минимум.
Причём прожиточный минимум может быть выше МРОТ. Как так получается, чиновники сами даже не вникают.
Я опять вижу циничное издевательство над нищим народом, манипуляция и жонглирование цифрами. Кто из самозанятых делает в месяц так, что бы доход был 10..12 тр? Даже те, кто сидят с протянутой рукой в переходах в месяц и то, могут по 30тр иметь.
Фактически от налога НИКТО не будет освобождён. Разве только те, кто будут изворачиваться и обманывать с своим доходом, но тут есть момент, наших чиновников обмануть трудно. Тот кто попался на удочку и зарегистрировался как само занятый- будут платить налоги просто потому, что с них никто не слезет уже.
У чиновников "на местах" после вирусобесия упали доходы, а кормить Москве их как то надо, так что содержание армии дармоедов будут пытаться переложить на мелкий и средний бизнес, на тех кто выжил.
08.09.2020, 14:21
Гость: stalker

Рассмешили. Они хоть знают какой у нас в регионах размер прожиточного минимума. Мизерный. Для примера, в тех же США не облагается налогом доход менее 10 тыс. долларов в год, в Канаде - менее 7,5 тыс. долларов, в Великобритании - менее 10,6 тыс. фунтов стерлингов. Переведите это на наши деньги. Суммы внушительные. Мне могут возразить, что и цены там другие. Но этот пример показывает в сравнении, что освобождаемая от налога сумма у нас в стране должна быть выше. Особенно с учетом низкого уровня жизни большей части населения страны.
08.09.2020, 13:48
Гость: Шило

Родина вас не забудет!
08.09.2020, 13:08
Гость: Это

будет посильнее валежника.
08.09.2020, 13:07
Гость: Самозанятые

выживанием.
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