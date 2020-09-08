Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

12:14

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы»,— говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что на этом этапе под гражданским оборотом подразумевается вакцинация граждан из групп риска, включая врачей и учителей. Вакцинация населения будет проходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований, в которых будут участвовать около 40 тысяч добровольцев.

В начале августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В Центре имени Гамалеи заявляли, что вакцинация большей части жителей РФ может пройти в течение 9–12 месяцев.