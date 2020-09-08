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Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

12:14 8.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы»,— говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что на этом этапе под гражданским оборотом подразумевается вакцинация граждан из групп риска, включая врачей и учителей. Вакцинация населения будет проходить параллельно с проведением пострегистрационных клинических исследований, в которых будут участвовать около 40 тысяч добровольцев.

В начале августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В Центре имени Гамалеи заявляли, что вакцинация большей части жителей РФ может пройти в течение 9–12 месяцев. 

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 15:31
Гость: XeX

Точно - весь ковидный лохотрон был еще в 2018 готов.
08.09.2020, 15:05
Гость: ABCD

Это называется "несуществующие теории заговоров".
Верь в них или нет, а они всё равно существуют.
Меня в этой истории с ковидлой интересуют три момента.
1. Почему, вирусобесие ковидлы произошло только сейчас, тогда как в этом COVID-19 уже писали в газетах СССР в 1981Г (выпуск "Известия" за 12 августа 1981г) в газете "Североуральские вести" за 1997г есть статья "корона вирус становится агрессивным", и в РФ и других странах ещё в 2003г (статья "Коронавирус" в Газете ЗОЖ за 2003 год, издаётся на Украине) а в 2008г, года 2..3 назад на "1 канале" была передача о вспышке "короновируса" на Урале. ПОЧЕМУ?? никого этот "короновирус" не волновал почти 40 лет, а вот именно сейчас "взволновал"? если как оказалось, смертность от него примерно 6,5% от обычного числа смертности обычного сезонного гриппа.
2.Почему, начинается вакцинная субстанцией (с 140 побочными эффектами) которая НЕ прошла никакого тестирования именно от ковиды, сообщали лишь о тестировании на людях "выживут/не выживут". То есть вторая фаза испытаний (перед подготовкой к экспорту) уже проводится на населении страны? Как можно, вводить повальную вакцинацию препаратом которого не существует? Иностранные заказчики требуют видимых результатов? А свои граждане вполне подходящие лабораторные мышки? Выходит что так.
3. Зачем с таким усердием власти сами поддерживают фейк о ковидле? Даже ВОЗ официально подтвердила, что вирусная истерия мол была не по их вине, сами страны так захотели, а можно было и не делать это!
08.09.2020, 13:11
Гость: В. Высоцкий

И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
08.09.2020, 12:25
Гость: АлексейВ

Очень интересно вообще. У всех свои вакцины. У США и Биллом своя для всей планеты. У России своя, У Китая и Франции своя.

А тем временем всемирный банк на своем сайте запостил вот такой отчет ещё в 2018 году.

The World Bank website has an active record for “COVID-19 Diagnostic Test Instruments and apparatus (902780) exports by country in 2018” even though the World Health Organization did not name Coronavirus “COVID-19” until February 2020 amid this year’s outbreak. There is also a record for COVID-19 tests exported in 2017. At this time, we await a clear explanation from officials as to why this record exists, and will update accordingly.
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