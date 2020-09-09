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В Тюмени проверяют школу, в которой инсценировали захват заложников

13:35 9.09.2020

Сотрудники Департамента образования Тюмени по указанию губернатора Александра Моора разбираются в инциденте, произошедшем в одной из школ Ишима.

4 сентября в средней школе №2 города Ишим Тюменской области для учащихся пятого класса был организован "антитеррористический" урок, целью которого было показать, как нужно себя вести при террористических актах. На нем был инсцинирован захват детей в заложники, и оценивалось поведение учащихся.

В кабинет к пятиклассникам пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. На одном из фото, сделанных учащимися, видно, что человек, исполняющий роль террориста, даже забрался на подоконник.

При этом ни родителей, ни детей об этом "спектакле" не предупредили, и все выглядело настолько реалистично, что учащиеся серьезно испугались. 

"В классе находился ребенок с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать его из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую", - рассказала изданию 72.ru мама одного из учащихся.

Директор школы подтвердила проведение такого урока, но пояснила, что информацию возмущенные родители исказили и с ними сейчас ведется разъяснительная работа.

Главу Тюмени эта история не оставила равнодушным. "Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание Департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью", - заявил Александр Моор.

Фото: Ишим пере Подслушано / Vk.com

Темы: Происшествия, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 14:11
Гость: Шило

Условия, максимально приближенные к боевым!
Только теперь, эти дети опытные и не испугаются.
09.09.2020, 13:43
Гость: Белье ученикам

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