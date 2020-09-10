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Счетная палата нашла в Минэнерго нарушения почти на 300 млн рублей

12:15 10.09.2020
Минэнерго России
© KM.RU, Алексей Белкин

Счетная палата РФ нашла в работе Министерства энергетики нарушения на общую сумму в 292 миллиона рублей.

Нарушения (при формировании госзадания и контроле за бюджетными инвестициями) были выявлены при проверке деятельности ведомства за 2019 год.

Согласно данным Счетной палаты, в прошлом году министерство заработало 46,7 миллиарда рублей. При этом 891,7 млн рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений) остались неосвоенными.

В СП отметили, что единственный целевой показатель - «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года» - не был  исполнен. По словам представителей министерства, это связано с западными санкциями, соблюдением Россией обязательств по сделке ОПЕК+ и неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Темы: Министерство энергетики РФ, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 15:17
Гость: Змей

За 300 с лишним лет ни чего не изменилось. "-Я вам выслал сто рублей для постройки кораблей..." Ну и далее по тексту.
10.09.2020, 14:54
Гость: Шило

Я вас умоляю! Это зарплата ст.менеджера. Ну, с получки отдаст.
10.09.2020, 13:44
Гость: воровство покрывается ростом тарифов

Сегодня по каналу Рен ТВ показали как очередной кавказский джигит с бухгалтером украли 680 млн рублей из россетей.Полиция его ищет,бухгалтер под домашним арестом.
10.09.2020, 13:24
Гость: Ну вот

опять удивили. Этого не может быть в наше время, время чести и совести тех кто имеет доступ к деньгам.
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