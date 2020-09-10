Счетная палата нашла в Минэнерго нарушения почти на 300 млн рублей

12:15

Счетная палата РФ нашла в работе Министерства энергетики нарушения на общую сумму в 292 миллиона рублей.

Нарушения (при формировании госзадания и контроле за бюджетными инвестициями) были выявлены при проверке деятельности ведомства за 2019 год.

Согласно данным Счетной палаты, в прошлом году министерство заработало 46,7 миллиарда рублей. При этом 891,7 млн рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений) остались неосвоенными.

В СП отметили, что единственный целевой показатель - «Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года» - не был исполнен. По словам представителей министерства, это связано с западными санкциями, соблюдением Россией обязательств по сделке ОПЕК+ и неблагоприятной рыночной конъюнктурой.