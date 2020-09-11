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Россияне назвали размер минимально необходимой гарантированной выплаты

17:27 11.09.2020
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Проведенный исследовательским центром Superjob.ru опрос показал, что большинство россиян (68%) считают необходимым ввести в России фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Против идеи высказались всего 8% опрошенных.

При этом треть опрошенных (32%) считает оптимальной выплаты в размере 10-20 тысяч рублей, а примерно 25% полагает, что сумма должна быть от 20 до 30 тысяч рублей. Варианты ответов 30-40 тысяч и 40-50 тысяч рублей набрали соответственно 12% и 9% голосов. Свыше 50 тысяч ежемесячно хотят получать 6% опрошенных.

Напомним, с идеей о гарантированных доходах недавно выступил Дмитрий Медведев. Под «гарантирвоанным доходом» понимается «неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».

Темы: Экономическая ситуация в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 22:37
Гость: Ну если

Доллар будет по 250 рублей , что вообщем то не такая уж фантастика , то может и выдержит. Как раз на буханку хлеба , кусок самой дешевой колбасы из туалетной бумаги и бутылку . Формально можно будет заявить , что цель достигнута.
11.09.2020, 22:36
Гость: Остап

Будущее принадлежит тем людям и народам, кто создает своё будущее сам, а не просит его у власти. Русский народ, увы, привык всё просить, а не делать сам. Печально- но это так. Смешно сказать- не смог обеспечить себя при СССР колбасой и джинсами.Как и при нынешней.
11.09.2020, 21:53
Гость: **

Все не так просто со Швейцарией. Там предложили то же самое в обмен на социальные льготы. Люди посчитали что деньги и госгарантии это не равноценный обмен. Потому и отказались. По сути там предложили монетизацию льгот.
11.09.2020, 20:19
Гость: Остап

Когда швейцарцам предложили тоже самое, швейцарцы сказали:"Нет, нам это не нужно, мы будем на жизнь зарабатывать сами. Халява развращает". Этим отличаются швейцарцы от строителей коммунизма.
11.09.2020, 19:38
Гость: ишь губы раскатал

казна не выдержит даже по 100 долларов на человека...
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