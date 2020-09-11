Россияне назвали размер минимально необходимой гарантированной выплаты

17:27

Проведенный исследовательским центром Superjob.ru опрос показал, что большинство россиян (68%) считают необходимым ввести в России фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства. Против идеи высказались всего 8% опрошенных.

При этом треть опрошенных (32%) считает оптимальной выплаты в размере 10-20 тысяч рублей, а примерно 25% полагает, что сумма должна быть от 20 до 30 тысяч рублей. Варианты ответов 30-40 тысяч и 40-50 тысяч рублей набрали соответственно 12% и 9% голосов. Свыше 50 тысяч ежемесячно хотят получать 6% опрошенных.

Напомним, с идеей о гарантированных доходах недавно выступил Дмитрий Медведев. Под «гарантирвоанным доходом» понимается «неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».