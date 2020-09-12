]]>
]]>
Главная В России Новости

Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина

13:18 12.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Союз архитекторов России начал прием заявок на всероссийский конкурс идей по использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на сайте союза.

«Цель конкурса — создать банк идей по ре-использованию мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века. С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной», — цитируют «Известия» сообщение Союза архитекторов.

Конкурс пройдет в рамках фестиваля «Зодчество» с 11 по 13 ноября 2020 года.

Предполагается, что конкурсанты разработают схему проекта ре-использования мавзолея, а также предложат маршрут, связывающий здание музея Щусева на Воздвиженке с Красной площадью.

В состав жюри приглашены министр культуры России Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, кинорежиссер Александр Сокуров.

Темы: В России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.09.2020, 15:13
Гость: Лепота

Меня поражает некая глубокая самоуверенность людей из сферы вродк бы куольтуры.всевозможные ахеджаковы и быково-ефремово и прочие пустобрёхи возомнили себя умнее и достойнее великого сына русского народа Владимира Ильича Ульянова Ленина. Рядом с Кремлём возносят памятники мифическим князьям и сносят память о человеке вознёсшем Россию в ряды первых из первейших мировых лидеров 29века.
воинствующая посредственность всегда плюёт в гениев.
12.09.2020, 14:57
Гость: Влад

Слов просто нет. До какого цинизма к своим предкам можно дойти.
12.09.2020, 14:53
Гость: Штурман

Либерастия,как раковая опухоль,проникает во все структуры страны и Союз архитекторов не остался в стороне. Хотя этот союз не родил еще ни одного архитектора на уровне советских специалистов,но гонор не по чину.Этой акцией либерасты в руководстве союза решили заявить о себе скандалом граничащей с уголовным наказанием как гробокопатели и нужно поименно назвать этих деятелей занимающихся грязной провокацией против истории страны,против исторических памятников до уровня проектирования которых им как лягушкам до Луны. Они хорошо знают что основатель России,СССР В.И.Ленин захоронен по всем канонам православия и понимая всю свою пакость они пытаются опереться на религию.
Сейчас,с принятием новых поправок в Конституцию РФ, штатные провокаторы из либерастии и ЛДПР на время притихли,но у "архитекторов" перестройки зудит в одном месте и не удержав позывы они выдали (только с чьей подачи) свою грязную идею. Однозначно нужно Госдуме РФ принять закон о фальсификации истории СССР и внести соответствующую статью в УК РФ.
12.09.2020, 14:53
Гость: Змей

Всё как по писаному: "Москва 2042 год" В. Войнович.
12.09.2020, 14:23
Гость: Питон

Нынешнему продажному и воровскому руководству РФ похвастаться не чем, одни провалы и проколы в экономике и политике. Поэтому на протяжении всех 30 лет пребывания их у власти усиленно вымывается память из сознания людей о славном и героическом прошлом СССР и грандиозных успехах с упором на Ленина и Сталина. И новая развязанная ими грязная компания по замене мавзолея протекает в этом же русле.
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации