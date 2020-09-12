Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина

13:18

Союз архитекторов России начал прием заявок на всероссийский конкурс идей по использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Об этом сообщается на сайте союза.

«Цель конкурса — создать банк идей по ре-использованию мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века. С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной», — цитируют «Известия» сообщение Союза архитекторов.

Конкурс пройдет в рамках фестиваля «Зодчество» с 11 по 13 ноября 2020 года.

Предполагается, что конкурсанты разработают схему проекта ре-использования мавзолея, а также предложат маршрут, связывающий здание музея Щусева на Воздвиженке с Красной площадью.

В состав жюри приглашены министр культуры России Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, кинорежиссер Александр Сокуров.