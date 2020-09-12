ЦИК признал недействительными бюллетени на участке в Нижнем Новгороде

18:36

Бюллетени на участке №2569 в Нижнем Новгороде будут признаны недействительными после того, как наблюдатели зафиксировали на видео манипуляции с документами.

"Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчете голосов избирателей", - приводит слова главы ЦИК Эллы Памфиловой "Интерфакс".

Избирком Нижегородской области держит ситуацию на контроле, на участке работает член областной комиссии.

Согласно видеозаписи, на основе которой наблюдатель от партии "Новые люди" зафиксировал нарушение, инцидент произошел 11 сентября, в первый день выборов депутатов городской думы. На записи видно, как член УИК подменила папки со списками избирателей.

11 и 12 сентября голосование проводится как на избирательных участках, так и на придомовых территориях. Регионы сами принимали решение о том, использовать ли такой формат выборов исходя из ситуации с коронавирусом. 13 сентября выборы будут идти только на избирательных участках.