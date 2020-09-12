ЦИК признал недействительными бюллетени на участке в Нижнем Новгороде
Бюллетени на участке №2569 в Нижнем Новгороде будут признаны недействительными после того, как наблюдатели зафиксировали на видео манипуляции с документами.
"Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчете голосов избирателей", - приводит слова главы ЦИК Эллы Памфиловой "Интерфакс".
Избирком Нижегородской области держит ситуацию на контроле, на участке работает член областной комиссии.
Согласно видеозаписи, на основе которой наблюдатель от партии "Новые люди" зафиксировал нарушение, инцидент произошел 11 сентября, в первый день выборов депутатов городской думы. На записи видно, как член УИК подменила папки со списками избирателей.
В Нижнем Новгороде на территории УИК №2569 наши наблюдатели зафиксировали серьёзное нарушение — замену списков избирателей. Списки не были сшиты в единую книгу, их разложили по папкам для бумаг. Секретарь избиркома Наталья Двуреченская собрала 6-7 папок со списками избирателей и перенесла на свой стол. Затем она убрала папку под стол и заменила ее на другую — этот момент наблюдатели и сняли на видео. В списках каждый избиратель ставит подпись, чтобы подтвердить получение бюллетеня. Подмена означает, что члены комиссии готовили или уже произвели вброс бюллетеней, отмечают юристы Новых людей. По их словам, теперь возможна отмена итогов голосования на этом избирательном участке. Сейчас в здании школы, где расположен УИК №2569, проводится обыск. Действия секретаря избирательной комиссии подпадают под статью 142 УК РФ о фальсификации избирательных документов. По этой статье предусмотрено до 4-х лет лишения свободы.
11 и 12 сентября голосование проводится как на избирательных участках, так и на придомовых территориях. Регионы сами принимали решение о том, использовать ли такой формат выборов исходя из ситуации с коронавирусом. 13 сентября выборы будут идти только на избирательных участках.