Союз архитекторов России отменил конкурс проектов реорганизации мавзолея

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Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Ленина.

«Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива», - цитирует «Интерфакс» слова главы союза Николая Шумакова.

Напомним, впервые о конкурсе стало известно 12 сентября, а заявки планировалось принимать до 19 октября. Завершиться конкурс должен был 13 ноября. Участникам предлагалось представить свои предложения по использованию и обустройству мавзолей в случае, если Ленина перезахоронят.

Сами же организаторы конкурса предлагали превратить мавзолей в филиал музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

По словам Шумакова, данный конкурс был не политическим. Он был объявлен из беспокойства о судьбе строения. При этом он сослался на слухи о том, что в будущем мавзолей могут снести. По мнению представителя Союза архитекторов, сносить мавзолей нельзя.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что расценивает такой конкурс, как попытку разжечь конфликт в обществе.