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Союз архитекторов России отменил конкурс проектов реорганизации мавзолея

20:43 14.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Союз архитекторов России принял решение об отмене конкурса проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Ленина.

«Да, мы отменили проведение конкурса. Нас обвиняют во всех грехах, что мы хотим снести мавзолей и вынести тело Ленина. Где они это взяли? Это невозможно. Очень много негатива», - цитирует «Интерфакс» слова главы союза Николая Шумакова.

Напомним, впервые о конкурсе стало известно 12 сентября, а заявки планировалось принимать до 19 октября. Завершиться конкурс должен был 13 ноября. Участникам предлагалось представить свои предложения по использованию и обустройству мавзолей в случае, если Ленина перезахоронят.

Сами же организаторы конкурса предлагали превратить мавзолей в филиал музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

По словам Шумакова, данный конкурс был не политическим. Он был объявлен из беспокойства о судьбе строения. При этом он сослался на слухи о том, что в будущем мавзолей могут снести. По мнению представителя Союза архитекторов, сносить мавзолей нельзя.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что расценивает такой конкурс, как попытку разжечь конфликт в обществе.

Темы: История СССР
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 23:11
Гость: ОКО

Worldam и прочим: "Оставайтесь в Швейцарии, Велико- или уже Мелкобритании, в бунтующих США или в Папуасии и Меломазии, но не лезте уже обратно в Россию. Нам Вас уже не надо, ни с советами ни без оных. Мы уж, как-нибудь сами проживем. И с Союзом ( в виде исключения с большой буквы) архитекторов мы сами разберемся. Они загадили Москву с подачи из Мэрии (слово-то какое поганое) "реновационными" кубиками, которые они выдают за жилые кварталы. А ведь за это тоже придется отвечать. Ну а поскольку, "когда коту делать нечего, он лижет собственные ... конечности!" Вот и Союз архитекторов, подумав, решил "срубить немножко бабок" на якобы актуальной теме. За фантазию этих архи... можно поставить только "КОЛ". Поднять бессознательно руку на память человека, создавшего наше государство, кол нужно употребить в другое место.
14.09.2020, 22:51
Гость: Чингис

Нужно также выявить и наказать инициаторов этого издевательского безобразия.Таким не место в Союзе архитекторов !
14.09.2020, 22:08
Гость: Распустили бояр, КТО ОНИ ТАКИЕ

Сами же организаторы конкурса предлагали превратить мавзолей в филиал музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/09/14/istoriya-sssr/879156-soyuz-arkhitektorov-rossii-otmenil-konkurs-proektov-reorgan

СТАЛИНА НА НИХ НЕТ!

Не эти ли архитекторы загадили Москву ужасными, похожими на бункеры, ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ.
14.09.2020, 22:00
Гость: World

Мавзолей с Лениным на воробъевые горы лучше.
И не у вида а где то между небольших холмов
Это оптимально
Для тех кто не всторге мавзолея - и кладбища на красной площади. Ленин будет в стороне и нет проблем
А для поччиталей спокойно можно отпевать или посещать
Но он должен быть сверху Кремля.
Предупреждение так сказатть . Будете воровать и подменять понятия - я наблюдаю а не только из Щвейцарии. Где я забыл расписать как устроен водопровод и что или кто за это отвечает
Теперь не забуду
)))))))))))))))))))))
Образно....конечно но тем не менее ........
14.09.2020, 21:56
Гость: ага

Провели тесть на реакцию народа и поняли что рано еще такого масштаба преступления совершать. Народ еще не совсем деградировал в процессе дальнейшего разрушения страны и издевательством над историей. Но попытки будут продолжаться. И дела здесь не в теле, а в дальнейшем разрушении страны мальчишами плохишами, для которых главное не справедливость ,а смута и бунт. После которого они получат свою бочку варенья с корзиной печенья а может и шишбек с милями, баллами и фигой в кармане.
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