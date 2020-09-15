Роман Филиппов стал новым адвокатом Михаила Ефремова

17:28

Новым адвокатом осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова стал Роман Филиппов.

«Адвокат Филиппов подтвердил, что получил судебное уведомление о защите Ефремова, он будет осуществлять его защиту», - сказал ТАСС собеседник агентства.

Напомним, ранее Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, которого Минюст РФ просит лишить его адвокатского статуса.

По словам Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович, Михаил Ефремов остался недоволен приговором и работой Пашаева. Другой член комиссии рассказала, что актер не ожидал такого приговора и полагает, что адвокат «подставил его на эти 8 лет». При этом Пашаев обжаловал приговор и работает над расширенной жалобой.