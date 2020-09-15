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Роман Филиппов стал новым адвокатом Михаила Ефремова

17:28 15.09.2020
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов. Фото Dmitry Rozhkov с сайта wikimedia.org

Новым адвокатом осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова стал Роман Филиппов.

«Адвокат Филиппов подтвердил, что получил судебное уведомление о защите Ефремова, он будет осуществлять его защиту», - сказал ТАСС собеседник агентства.

Напомним, ранее Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, которого Минюст РФ просит лишить его адвокатского статуса.

По словам Члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович, Михаил Ефремов остался недоволен приговором и работой Пашаева. Другой член комиссии рассказала, что актер не ожидал такого приговора и полагает, что адвокат «подставил его на эти 8 лет». При этом Пашаев обжаловал приговор и работает над расширенной жалобой.

Темы: ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 23:46
Гость: Реалло

Этого пашаева надо судить и реально посадить за мошенничество и воровство налогов в огромных размерах,с полной конфискацией,разумеется.
А Ефременкову добрый совет - давай тихо сиди как все люди сидят,и хватит рыпаться.
15.09.2020, 18:52
Гость: Евсей

Не все ли равно. Его кто-то заставлял напиваться и наркотики принимать? Пусть теперь будет адвокат Пашаев-Филиппов. Пашаев, оказывается, виноват. Кто будет виноват, если если следующая инстанция подтвердит приговор? Правильно, адвокат Филиппов. На суд тявкать как-то сложно, Ефремов прямо таки неприкасаемый талантище. Ну убил, ну напился, ну наркотиков напринимался, так талантище же. Пусть и дальше убивает?
15.09.2020, 18:44
Гость: stalker

Смена адвоката не поможет. Раньше надо было менять. Еще на стадии следствия. А теперь все сказано и находится в материалах дела. И серьезных оснований для его пересмотра не видно.
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