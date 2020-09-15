]]>
]]>
Главная В России Новости

В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ

08:30 15.09.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

В законодательство России планируется ввести понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда (почасового МРОТ). Как пишет газета "Известия", это планируется обсудить в рамках предложений к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами.

Согласно документу, почасовой МРОТ может применяться для работников, занятых по краткосрочным трудовым договорам, а также к работникам с почасовой оплатой труда. 

Предполагается, что Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Ожидается, что проект документа будет сформирован до конца октября. 

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда ранее было выдвинуто со стороны правительства. Отмечается, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.

При этом, как отмечают эксперты, введение почасового МРОТ не избавит от практики работодателей занижать заработную плату сотрудника, используя для этого договоры гражданско-правового характера. 

Темы: Трудовое законодательство в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2020, 16:16
Гость: Ну

Киса, это же так просто. Установленный месячный минимальный размер оплаты труда делим на установленную месячную норму рабочего времени (часов). А можно и поминутно да и посекундно, а можно в световых года для людей труда либо в парсеках. Посекундно лучше считать для грефов и им подобным дабы глазки не выпадали у счетоводов от удивления.
15.09.2020, 14:21
Гость: ABCD

Похоже на то что власти для работодателей (крупной буржуазии) расширяют возможности как снижать ЗП для рабочих.
15.09.2020, 11:36
Гость: Старый

Нужно расстрелять "работодателей"... или запретить работать на них, чтобы они сами застрелились. Там ведь чуть что, так вопли до небес: "пизнес кАшмарят! Мы все умрем!". Вот и умрите, какие проблемы.
15.09.2020, 10:53
Гость: Поминутный мрот

надежней.
15.09.2020, 10:04
Гость: Штурман

Давно пора ввести почасовую минималку для повременщиков так как бизнес широко использует такой способ для экономии затрат.МРОТ очень легко не платить принимая работника на не полный рабочий день хотя работяга вкалывает столько сколько прикажет хозяин.Кроме того еще нужно заставить бизнес платить за сверхурочные так как даже подростков заставляют работать дольше положенного.
В оплате труда много проблем и никого из властей не волнует как оплачивается труд шабашников которые часто работает с рассвета до темноты.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации