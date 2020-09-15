В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ
В законодательство России планируется ввести понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда (почасового МРОТ). Как пишет газета "Известия", это планируется обсудить в рамках предложений к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами.
Согласно документу, почасовой МРОТ может применяться для работников, занятых по краткосрочным трудовым договорам, а также к работникам с почасовой оплатой труда.
Предполагается, что Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Ожидается, что проект документа будет сформирован до конца октября.
Предложение ввести часовой минимум оплаты труда ранее было выдвинуто со стороны правительства. Отмечается, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.
При этом, как отмечают эксперты, введение почасового МРОТ не избавит от практики работодателей занижать заработную плату сотрудника, используя для этого договоры гражданско-правового характера.