Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

12:04

Пожар в частной наркологической клинике "Чистый город" в Красноярске, унесший жизни четырех человек, произошел в результате поджога, пишет "Интерфакс" со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Этот факт был установлен после просмотра видео с камер внутреннего наблюдения. Следователи установили, что один из пациентов намеренно поджигал предметы интерьера, в результате чего огонь быстро распространился по палате.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Отмечается, что среди жертв пожара поджигателя не было, его личность сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось о задержании директора клиники. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требоваиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и боле лиц.