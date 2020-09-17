]]>
]]>
Главная В России Новости

Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

12:04 17.09.2020
Скриншот с YouTube

Пожар в частной наркологической клинике "Чистый город" в Красноярске, унесший жизни четырех человек, произошел в результате поджога, пишет "Интерфакс" со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Этот факт был установлен после просмотра видео с камер внутреннего наблюдения. Следователи установили, что один из пациентов намеренно поджигал предметы интерьера, в результате чего огонь быстро распространился по палате.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 

Отмечается, что среди жертв пожара поджигателя не было, его личность сейчас устанавливается. 

Ранее сообщалось о задержании директора клиники. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требоваиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и боле лиц.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2020, 15:13
Гость: Юляша

Я его понимаю.Этих пройдох от псевдо-медицины нужно карать.Жаль сгоревших,но,вероятно Господь не дал им шанса на исцеление и возврат.И избавил семьи-мученики.
Я имею право ЭТО писать,поверьте.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации