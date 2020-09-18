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Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

15:05 18.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Министерство финансов снизит расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий, пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета 2021-2023 годы.

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний планируется снизить на 6,4 млрд рублей.

"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом России централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.

Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.

Темы: Бюджетная политика в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 16:33
Гость: да-да

Написали для редких, значит на все лекарства. хамелеоны.
18.09.2020, 16:30
Гость: майк

Зато на ипотеку доперечислили 120 млрд. Где-то убыло, где-то прибыло.
Ипотека обычное ростовщичество
18.09.2020, 16:11
Гость: Кремлевские

убийцы.
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