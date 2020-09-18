Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

15:05

Министерство финансов снизит расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий, пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета 2021-2023 годы.

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний планируется снизить на 6,4 млрд рублей.

"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом России централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.

Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.