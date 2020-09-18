Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
Министерство финансов снизит расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий, пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета 2021-2023 годы.
Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний планируется снизить на 6,4 млрд рублей.
"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом России централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.
Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.