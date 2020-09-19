На юге Крыма вводят ограничения подачи воды

13:23

На юге Крыма - в Алуште, Партените и Малом Маяке - вводятся ограничительные меры подачи воды. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

С 23 сентября в ночное время с 23.00 до 05.00 с целью недопущения полного отсутствия воды в системе водопровода будет снижено давление.

В настоящее время объема воды в Изобильненском водохранилище хватит только до декабря. Вводимые ограничительные меры помогут существенно сэкономить запасы воды, так что их хватит до апреля следующего года.

Галина Огнева обратилась к местным жителям с просьбой ответственно отнестить к сложившейся ситуации и не набирать на ночь большие емкости. Она заверила, что в остальное время суток вода будет подаваться под нормальным давлением.

Проблема водоснабжения на полуострове возникла в 2014 году. До этого вода из Днепра поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу. Когда же Крым вошел в состав России, украинские власти закрыли шлюзы канала, а в 2017 году построили в Херсонской области дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

Несколько дней назад депутат Госдумы Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, направила в ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым. Она обвинила Украину в незаконных действиях, в результате которых миллионы людей лишились базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, что ведет к реальной угрозе жизни и здоровья населения полуострова.



