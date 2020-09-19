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На юге Крыма вводят ограничения подачи воды

13:23 19.09.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

На юге Крыма - в Алуште, Партените и Малом Маяке - вводятся ограничительные меры подачи воды. Об этом сообщила  глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

С 23 сентября в ночное время с 23.00 до 05.00 с целью недопущения полного отсутствия воды в системе водопровода будет снижено давление.  

В настоящее время объема воды в Изобильненском водохранилище хватит только до декабря. Вводимые ограничительные меры помогут существенно сэкономить запасы воды, так что их хватит до апреля следующего года.

Галина Огнева обратилась к местным жителям с просьбой ответственно отнестить к сложившейся ситуации и не набирать на ночь большие емкости. Она заверила, что в остальное время суток вода будет подаваться под нормальным давлением.

Проблема водоснабжения на полуострове возникла в 2014 году. До этого вода из Днепра поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу. Когда же Крым вошел в состав России, украинские власти закрыли шлюзы канала, а в 2017 году построили в Херсонской области дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

Несколько дней назад депутат Госдумы Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, направила в ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым. Она обвинила Украину в незаконных действиях, в результате которых миллионы людей лишились базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, что ведет к  реальной угрозе жизни и здоровья населения полуострова.

 


 

Темы: Россия, Крым
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Комментарии читателей
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20.09.2020, 01:11
Гость: Дмитрий

Да смогли поднять уровень нищебродской украины, сейчас же в Киеве только и делают что махают тряпкой своей и заборы в её цвет красят.
20.09.2020, 01:00
Гость: Алексей

После Великой Отечественной войны рассматривалось три альтернативных варианта обеспечения Крыма водой: строительство водопровода от Кубани, опреснение Азовского моря и строительство канала от Днепра. Наиболее рациональным оказался последний вариант. Сейчас выберут один из двух других вариантов. Для опреснения могут построить под Джанкоем атомную электростанцию. Проблемы решаемы и без территории разбоя.
20.09.2020, 00:54
Гость: Алексей

Тогда ещё крымского канала не было и в помине, я был много раз в 90 годы и 2000е там, вода подавалась по расписанию. Просто когда СССР развалился и украина там стала рулить, всё стало приходить в упадок.
19.09.2020, 22:44
Гость: Эта

дача называется Мухалатка.
19.09.2020, 22:42
Гость: Брехня!

Жил в Севастополе с 1955 по 1969 год (отец там служил, военный моряк).
Никаких проблем с водой не было!
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