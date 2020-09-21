Россия выделила 10 млн долларов на помощь африканским странам

22:52

Российское правительство выделяет 10 млн долларов на добровольный целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

Средства пойдут на гуманитарную помощь пяти африканским государствам -Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике. Каждая страна получит помощь на 2 млн долларов, сообщает "Российская газета".

Средства должны быть использованы на закупку грузов в России, а также их доставку российскими организациями.