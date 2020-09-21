]]>
]]>
Главная В России Новости

Россия выделила 10 млн долларов на помощь африканским странам

22:52 21.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Российское правительство выделяет 10 млн долларов на добровольный целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

Средства пойдут на гуманитарную помощь пяти африканским государствам -Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике. Каждая страна получит помощь на 2 млн долларов, сообщает "Российская газета".

Средства должны быть использованы на закупку грузов в России, а также их доставку российскими организациями.

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2020, 08:13
Гость: Своим соберём по ТВ

Безответственность порождает вседозволенность и в конце концов на выходе глупость.
22.09.2020, 07:47
Гость: stalker

А африканскими страны нам каким боком ? Тут уже разговоры идут о необходимости введения продовольственных карточек в России. В стране порядка 20 млн. человек живут за чертой бедности, а мы
"от щедрот своих" деньгами разбрасываемся. Пора бы забыть привычки советского прошлого и не корчить из себя великую державу при таком положении дел в экономической и социальной сферах.
22.09.2020, 07:29
Гость: Вааще то

сумма для богатейшей в мире и вставшей с колен страны просто смешная, даже при промелькнувшем пояснении, что это дотация российской экономики экономики (или -тем более). Уж лучше без показухи....
22.09.2020, 07:28
Гость: щедрая душа

В Африке лето круглый год,а большинство россиян не намного лучше этих африканцев живут.
22.09.2020, 06:50
Гость: ...

А нам помощь?!....... своим пенсионерам?...... прожить же практически невозможно на эти ежемесячные крохи... больно читать, что с такой щедростью отправляем такие деньжищи , даже если это помощь. Но ваши люди, господа правители, нуждаются не меньше. Помогите сначала своим, а потом уже расшвыривайтесь помощью...
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации