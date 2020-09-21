]]>
]]>
Главная В России Новости

Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей

15:23 21.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Они подали гражданский иск о выплате компенсации морального вреда. В ходе заседания в Мосгорсуде были представлены материалы дела. Согласно документам, родственники Олега Булатова и Александра Смольского настаивают на возмещении им ущерба, причиненного бывшим чиновником.

Сергей Фургал был задержан силовиками в ночь на 9 июля в Хабаровске. В данный момент с санкции московского Басманного суда он находится под арестом. В июле 2020 года Басманный суд Москвы арестовал два автомобиля Фургала и три миллиона рублей, найденные при обыске.

Бывшему главе региона инкриминируют два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам Фургал отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

Темы: Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2020, 21:07
Гость: На самом деле

он посягнул на самое святое. На возможные доходы четы Ротенбергов.
21.09.2020, 19:42
Гость: Иван Иваныч

Правильно. Давите гада.
21.09.2020, 19:04
Гость: всё пропало

однако губа не дура.
21.09.2020, 18:44
Гость: да-да

троцкисты шьют дело Фургалу также как и Платошкину, как Быкову, как Навальному. Центр в Кремле.
21.09.2020, 16:06
Гость: Это

гестапо.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации