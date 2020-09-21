Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд рублей

15:23

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Они подали гражданский иск о выплате компенсации морального вреда. В ходе заседания в Мосгорсуде были представлены материалы дела. Согласно документам, родственники Олега Булатова и Александра Смольского настаивают на возмещении им ущерба, причиненного бывшим чиновником.

Сергей Фургал был задержан силовиками в ночь на 9 июля в Хабаровске. В данный момент с санкции московского Басманного суда он находится под арестом. В июле 2020 года Басманный суд Москвы арестовал два автомобиля Фургала и три миллиона рублей, найденные при обыске.

Бывшему главе региона инкриминируют два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам Фургал отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».