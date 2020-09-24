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Прокуроры нашли у бывшего министра Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

17:54 24.09.2020
Михаил Абызов
Абызов в 2017 году. Фото Leonrid с сайта wikimedia.org

Генпрокуратура РФ получила сведения как минимум о 70 эстонских компаниях, которые связаны с экс-министром России по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем"», - сказал прокурор в суде, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего министра в размере 32,5 млрд рублей.

В ответ на запрос, правоохранительные органы Эстонии предоставили материалы, в которых экс-чиновник является «конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний». Прокурор при этом отметил, что на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в работе коммерческих компаний за рубежом.

Напомним, в марте прошлого года были задержаны Абызов и другие фигуранты его дела. Бывшему министру вменяют организацию преступного сообщества, а также мошенничество в особо крупном размере, незаконный бизнес и отмывание денег. Ранее сообщалось, что занимая должности на госслужбе, Абызов активно участвовал в коммерческой деятельности пяти кипрских компаний и компании «Сибэко» (поставщик электроэнергии в Сибири).

В настоящее время Абызов находится под арестом и отрицает все обвинения.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 22:40
Гость: Жека

А Медвед - гонит свой самогон.
24.09.2020, 22:17
Гость: Гость

«Курс Зеленского и его окружения, который является продолжением курса Порошенко-негодяя-изверга (убийцы детей и мирных людей Донбасса), направлен не просто на расправу над конституционными правами украинских граждан, но и на деинтелектуализацию населения Украины, которая ведет к деградации общества». ... И антинародным властям Украины следует начать диалог с народом, иначе они рискуют получить от населения «очень мощный ответ» за бандерство, майданство...
24.09.2020, 22:03
Гость: Сократ

Путинский птенец. Позорят страну.
24.09.2020, 21:47
Гость: Это какой-то

эстономан.
24.09.2020, 20:41
Гость: Интересно:

а что скажут агитаторы за образование "открытого правительства" - все эти "борцы за демократию" (или - борцуны??) из тех СМИ, что так агитировали и прославляли либералов,"инвестирующих" в логотипы и прочие "открытые" правительства?

Что скажут все те агитаторы-пропагандисты из разных "эхов" Вашингтона и прочих западных столиц, все те "независимые" и "новые" СМИ, кем-то (но не населением! ибо газеты не продаются в киосках ныне!) финансируемые??

Помнится, такая была похвала у них (тех СМИ) в адрес "открытого правительства"!! Так его хвалили!

Ну, результат видим... А прежние певцы дифирамбов - помалкивают: не дай Бог, раскопает кто-то их песнопения...
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