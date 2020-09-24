Прокуроры нашли у бывшего министра Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

17:54

Генпрокуратура РФ получила сведения как минимум о 70 эстонских компаниях, которые связаны с экс-министром России по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем"», - сказал прокурор в суде, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего министра в размере 32,5 млрд рублей.

В ответ на запрос, правоохранительные органы Эстонии предоставили материалы, в которых экс-чиновник является «конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний». Прокурор при этом отметил, что на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в работе коммерческих компаний за рубежом.

Напомним, в марте прошлого года были задержаны Абызов и другие фигуранты его дела. Бывшему министру вменяют организацию преступного сообщества, а также мошенничество в особо крупном размере, незаконный бизнес и отмывание денег. Ранее сообщалось, что занимая должности на госслужбе, Абызов активно участвовал в коммерческой деятельности пяти кипрских компаний и компании «Сибэко» (поставщик электроэнергии в Сибири).

В настоящее время Абызов находится под арестом и отрицает все обвинения.