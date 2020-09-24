Сотрудников на удаленке предложили не увольнять за пьянство

11:31

Сотрудника, который работает в дистанционном формате, нельзя будет уволить за "появление на рабочем месте в нетрезвом виде". Соответствующая норма внесена в рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе, пишет газета "Известия".

В поправках, которые готовятся для внесения в Трудовой кодекс, оговариваются условия увольнения дистанционных работников.

Так, на удаленных сотрудников не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Также сотрудника на "дистанционке" нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании. В тоже время работадатель сможет уволить сотрудника, если последний определенное время не выходит с ним на связь.

Госдума продолжит работать над поправками в Трудовой кодекс в текущую осеннюю сессию. Отмечается, что вопрос об удаленной работе встал с особой актуальностью в период пандемии, потребовав законодательного урегулирования.