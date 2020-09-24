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Сотрудников на удаленке предложили не увольнять за пьянство

11:31 24.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Сотрудника, который работает в дистанционном формате, нельзя будет уволить за "появление на рабочем месте в нетрезвом виде". Соответствующая норма внесена в рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе, пишет газета "Известия".

В поправках, которые готовятся для внесения в Трудовой кодекс, оговариваются условия увольнения дистанционных работников. 

Так, на удаленных сотрудников не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Также сотрудника на "дистанционке" нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании. В тоже время работадатель сможет уволить сотрудника, если последний определенное время не выходит с ним на связь.

Госдума продолжит работать над поправками в Трудовой кодекс в текущую осеннюю сессию. Отмечается, что вопрос об удаленной работе встал с особой актуальностью в период пандемии, потребовав законодательного урегулирования. 

Темы: Трудовое законодательство в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 13:42
Гость: Прораб

Интересно а как работодатели будут вычислять алкашей или наркоманов на удаленке? Потому что не связно говорят по телефону или отчеты пишут с явными ошибками, или заставят их подуть в трубочку по видео связи.
24.09.2020, 13:36
Гость: Покровские ворота

А кто не пьет? Назови! Нет, я жду.
24.09.2020, 12:20
Гость: Правильно!

Выдавать им премию!
Все комментарии (4)
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