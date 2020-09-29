Платежи в помойку: Счетная палата признала провал «мусорной реформы»

Ни сама реформа, ни ее осуществление не привели к сколь-нибудь заметным сдвигам. Более того, во многих регионах появилась реальная угроза повторения «мусорных коллапсов»

Специалисты Счетной палаты сделали неутешительные выводы о ходе реализации "мусорной реформы", которую население оплачивает вот уже почти два года.

"Отравляют воздух, воду, почву…"



"Анализ показал, что, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву", - говорится в отчете Счетной палаты по мониторингу и анализу ситуации в мусорной отрасли.

Отдельный пункт посвящен финансовому положению отрасли, тем более что, как показывает практика, в разных регионах и субъектах тарифы для населения могут отличаться в разы. При том, что даже завышенные нормативы не гарантируют отсутствие финансовых проблем у регоператоров. Например, диапазон цен на их услуги составлял в 2019 году от 244 руб. за уборку кубометра мусора до 1 тыс. 411 руб. за тот же "куб".

Пожалуй, самое важное в выводах СП – отсутствие нормальных программ по сбору и утилизации мусора, ведь и вся реформа затевалась два года назад именно из-за этого.

Аудиторы СП проанализировали 67 региональных программ и обнаружили, что пока лишь 39 регоператоров реально занимаются и внедряют технологии раздельного сбора мусора.

Просто для информации – в России 85 субъектов, то есть раздельный сбор мусора практикуется менее чем в половине регионов. Да и в тех субъектах, где все-таки это пытаются внедрить, дела движутся со скрипом.

Отсюда и другие показатели, а также "пробуксовки" самой реформы на большей части территории страны. По данным Росприроднадзора, на момент формирования национального проекта "Экология", в России насчитывалось свыше 8,3 тыс. свалок, из них 916 свалок на территории городских округов.

Здесь стоит пояснить, что эти данные относятся только к легальным объектам подобного рода, сказать, сколько несанкционированных свалок появляется ежегодно, сегодня не может никто. Таких данных просто нет ни в одном ведомстве.

Свалки или полигоны?



Как "критическую" аудиторы характеризуют ситуацию с официальными полигонами ТБО, по расчетам Счетной палаты, в 32 регионах мощности таких объектов будут исчерпаны уже в 2024 году, а в 17 субъектах это произойдет еще раньше, на рубеже 2022 года.

Короче говоря, ни сама реформа, ни её осуществление пока не привели к сколь-нибудь заметным сдвигам и тем более не позволяют говорить о каких-то заметных достижениях. Более того, во многих регионах существует реальная угроза банкротств региональных операторов и, соответственно, повторения "мусорных коллапсов" по челябинскому типу осенью 2018 года. Впрочем, с тех пор обострение ситуации с уборкой и вывозом мусора были зафиксированы еще в ряде субъектов, так что дело не только в Челябинске.

Чтобы не выглядеть голословными, напомним, что Накануне.ru не раз отмечало проблемы в сфере строительства современных полигонов на территории, скажем, Уральского федерального округа. Например, за два с лишним года так и не появилось даже полноценного проекта нового полигона для Челябинска – несмотря на все уверения чиновников, такой объект в Чишме так и не создан, а "временный полигон" в Полетаево уже стал предметом протестов местных жителей и судебных разбирательств.

Ровно такая же ситуация в соседнем Екатеринбурге, где правительство пока так и не определилось с площадкой для полигона для нужд мегаполиса. До "мусорного коллапса" в уральской столице пока еще не дошло, но, по мнению экспертов, это перспектива буквально двух-трех лет.

Отмечены проблемы в северных территориях, например, Урае (ХМАО) и еще ряде мест, ситуация в целом типичная для страны и работы местных властей. Это при том, что и Екатеринбург, и Челябинск, и ряд других крупных городов в принципе могут найти какие-то деньги для строительства полигонов, чего не скажешь о небольших муниципалитетах.

Аудиторы СП предложили в своем отчете ряд мер, направленных на изменение ситуации, какие из них будут реализованы и будут ли реализованы вообще, сказать затруднительно. Тем более что часть из них, если честно, пока выглядят не более чем благими пожеланиями, например, пункт второй – "расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с ТКО".

Говорим мы это потому, что без определения четких источников финансирования благие пожелания так и останутся пожеланиями. В бюджетах муниципалитетов, а сейчас и в бюджетах регионов, денег нет не только на "мусорную реформу", но и на многое другое.

Денег нет (при сохранении текущих подходов в экономической политике) и в бюджете страны, дефицит которого по итогам года составит 4,4%, депутаты Госдумы вскоре приступают к верстке бюджета на 2021-2023 годы и ряд статей обязательно будут секвестированы.

Планов громадьё



Но проблема не только и не столько в деньгах, в конце 2019 года Алексей Кудрин и тогдашний генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме, приводили прямо-таки удручающие показатели.

У половины нацпроектов исполнение в том году составило не выше 20%, кстати, в числе неблагополучных по исполнению называлась тогда и программа "Экология". А ведь все это было еще до резкого падения цен на энергоносители и до пандемии коронавируса!

Конечно же, нельзя сказать, что совсем ничего не делается, председатель профильного комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что Минприроды приняло предложение депутатов, и на закупку мусорных контейнеров для региональных операторов будет в ближайшее время направлено 12 млрд руб.

"Все, кто живет подальше от столиц, знают, какое унылое зрелище представляют собой мусорные контейнеры сегодня. Если они вообще есть. Иногда их попросту нет, и тогда площадка для сбора отходов являет собой обычную несанкционированную свалку. Ни о каком раздельном сборе в регионах, понятное дело, даже и речи в этой ситуации не идёт", - поясняет Бурматов. Уточняя, что региональные власти пытаются "повесить" такие расходы на операторов, а те в свою очередь говорят, что это полномочия властей и у них на подобные траты нет денег.

Вливание миллиардов на мусорки, конечно, радует, только вот не странно ли, что открытие обыкновенных помоек в регионах порой уже превращается в целую торжественную церемонию? Эту ли цель ставила "мусорная реформа"?

Еще удивительнее выглядят планы специализированной публично-правовой компании – "Российского экологического оператора" (РЭО). Прямо на днях генеральный директор компании Илья Гудков заявил о планах увеличить объем утилизированных отходов в стране до конца года вдвое, этот показатель должен превысить 5 млн т.

"По утилизации наши достижения пока еще скромные - всего 2,7 млн т. В этом году планируется увеличение показателя почти в два раза", - поделился планами Гудков.

По его словам, в России ежегодно образуется колоссальный объем ТКО в размере 65 млн т и необходимо срочно наращивать объемы переработки и утилизации.

И снова отметим расхождения в цифрах и показателях разных ведомств и чиновников. Как было сказано выше, по данным Счетной палаты, уровень утилизации сейчас не превышает в стране 7%. В то же время в главном ведомстве по "мусорной реформе" заявляют о планах за оставшееся до конца года время увеличить объемы переработки и утилизации мусора вдвое. Воля ваша, но что-то тут опять не сходится – спрашивается, почему за почти два года реформы было сделано так мало, а теперь вдруг за три месяца будет бурный рост?

"Элиты ведут войны, а арбитра нет"



Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов назвал причины провала "мусорной реформы".

"Есть определенный скепсис по поводу того, как идет "мусорная реформа". Многие частные инвестиции были приостановлены из-за того, что заявленные меры господдержки рынок не увидел. Это софинансирование строительства мусороперерабатывающих объектов, уменьшение количества полигонов и прочее-прочее. Никаких мер, в том числе, и рынка зеленых облигаций, так и не состоялось. И все это вкупе стало причинами того, что реформа заваливается на бок", – указал эксперт в беседе с НСН.

Кроме того, по словам Неверова, началась борьба "мусорных элит", а арбитра в этой борьбе нет.

"Уже работавшие на рынке предприятия не захотели лишиться своих денежных потоков и отдавать их операторам, которые образовались в начале реформе. Это был передел рынка, это тормозит реформу, а арбитра нет", – отметил эксперт.

Ильдар Неверов добавил, что не оправдались и сборы с населения, и поначалу россияне платили очень плохо. Впрочем, от себя добавим, что со временем ситуация с платежами нормализовалась, и многие-многие граждане платят по этой строчке в квитанции исправно.

По мнению же омбудсмена, виновником провала реформы называть только Минприроды РФ нельзя. Это "общая неудовлетворительная работа".