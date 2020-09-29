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ФСИН запросила из бюджета 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем

15:08 29.09.2020
Бутырская тюрьма © KM.RU, Илья Шабардин
Бутырская тюрьма © KM.RU, Илья Шабардин

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет получить из нацпрограммы «Цифровая экономика» 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем. Деньги пойдут в частности на внедрение систем распознавания лиц, контроль труда заключенных и электронный документооборот, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию ФСИН на встрече с Минцифры.

Самый дорогостоящий пункт программы — около 10,2 млрд руб.— называется «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ее ядром станет видеоаналитика с распознаванием лиц, которая сможет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

Кроме того, за 791 млн руб. планируется создать информационную платформу для обращений граждан во ФСИН.

3,66 млрд руб. должны пойти на цифровизацию труда с целью увеличить количество заключенных, привлекаемых к работе, а также повысить производительность труда и среднюю зарплату (с 5,9 тыс. до 6,7 тыс. руб.).

4,5 млрд руб. потребует перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных.

3,2 млрд руб. уйдет на создание единой информационной системы. Создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах потребует 117 млн руб., 340 млн руб. нужны на контроль над транспортными средствами: их передвижением, эксплуатацией и ремонтом.

Полный переход ФСИН на отечественный софт будет стоить бюджету 3,2 млрд руб.

Внедрение новых цифровых технологий коснется около 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений.

При этом в качестве единственного исполнителя проекта по цифровизации ФСИН служба предлагает госкорпорацию «Ростех».
 

Темы: ФСИН, Россия, Новые технологии
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Комментарии читателей
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29.09.2020, 22:57
Гость: Скептик

"3,66 млрд руб. должны пойти на цифровизацию труда с целью увеличить количество заключенных, привлекаемых к работе..."
***
И через сколько сотен лет это окупится?
29.09.2020, 21:24
Гость: Путник

Колами обнесут тюрьмы, выводить на прогулку будут двойками, а соображать будут, как и раньше, на троих. Вот и вся цифровизация.
29.09.2020, 20:29
Гость: Сердечник

во время беспредела со стороны администрации видеокамеры будут "ломаться"
29.09.2020, 19:49
Гость: макар

Во хапануть хотят! Беспредельщики...
29.09.2020, 19:22
Гость: Френкель

перевернулся в гробу.
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